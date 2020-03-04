Survivor'da her hafta Türkiye'den bir seyirci gelerek Survivor'da yarışacak!

Survivor 2020’de programda daha önce denenmeyen bir format denenecek. Acun Ilıcalı ada konseyinde yaptığı konuşmada programın yeni sürprizini açıkladı. Ilıcalı her hafta Survivor’da yarışmak isteyen bir izleyicinin adaya geleceğini söyledi.
Her Hafta Türkiye’den Bir Kişi Adaya Gelecek
Türkiye’den gelen bu kişi bir oyunca yarışmacılardan bir tanesiyle yarışacak. Acun Ilıcalı parkurlarda başarılı olan yarışmacıların adada kalabileceğini de sözlerine ekledi.
Adadan Kim Elendi?
Survivor’un son bölümünde ada konseyi toplandı ve yarışmaya veda eden isim belli oldu. İrem, Derya ve Sercan’ın eleme potasına girdiği yarışmada SMS oylamasıyla elenen yarışmacı, Derya Can Göçen oldu.
Son Güncelleme: 04.03.2020 23:55