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Survivor'da her hafta Türkiye'den bir seyirci gelerek Survivor'da yarışacak!

Acun Ilıcalı Survivor’da yapılacak olan bir yeniliği açıkladı. Survivor'da her hafta Türkiye'den bir seyirci gelerek adada oyunlarda yarışacak.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:55
Survivor'da her hafta Türkiye'den bir seyirci gelerek Survivor'da yarışacak!

Survivor 2020’de programda daha önce denenmeyen bir format denenecek. Acun Ilıcalı ada konseyinde yaptığı konuşmada programın yeni sürprizini açıkladı. Ilıcalı her hafta Survivor’da yarışmak isteyen bir izleyicinin adaya geleceğini söyledi.

Her Hafta Türkiye’den Bir Kişi Adaya Gelecek

Türkiye’den her hafta bir kişinin adaya geleceğini açıklayan Acun Ilıcalı, "Hayali Survivor'da o parkurlara çıkmak, çok gelmek isteyip ama gelemeyen seyircilerimize sürpriz yapmak istedik. Bundan sonra Survivor'da her hafta ülkemizden bir seyirci gelecek” dedi.

Türkiye’den gelen bu kişi bir oyunca yarışmacılardan bir tanesiyle yarışacak. Acun Ilıcalı parkurlarda başarılı olan yarışmacıların adada kalabileceğini de sözlerine ekledi.

Adadan Kim Elendi?

Survivor’un son bölümünde ada konseyi toplandı ve yarışmaya veda eden isim belli oldu. İrem, Derya ve Sercan’ın eleme potasına girdiği yarışmada SMS oylamasıyla elenen yarışmacı, Derya Can Göçen oldu.

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:55
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