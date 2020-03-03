Survivor'da kimler diskalifiye oldu, diskalifiye sebepleri ne? Diskalifiye olan yarışmacıların yerine kimler geldi?

Ekranların sevilen programı Survivor 2020 geçtiğimiz şubat ayında ilk bölümü ile ekranlara gelmişti. Renkli yarışmacı kadrosu ve nefes kesen oyunları ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşatan Survivor 2020’de diskalifiye şoku yaşandı. Diskalifiye edilen yarışmacılar Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın’nın neden diskalifiye edildiği ise merak konusuydu. Bu sorunun cevabını veren Acun Ilıcalı, Erman Altıkardeş’in Survivor’a uyum sağlayamadığı Fatma Günaydın’ın ise sakatlığı sebebi ile programa veda ettiğini açıkladı. Yarışmacıların diskalifiye sebebini açıklayan ünlü sunucu aynı zamanda Survivor’a dahil olan 4 yeni ismi de canlı yayında resmen açıkladı.

Ünlü sunucu, 2 yarışmacının Ünlüler 2 yarışmacının ise Gönüllüler takımına dahil olacağını duyurdu. Ünlüler takımına Aşkım Burçe Tunay ve Berkan Karabulut katılırken Gönüllüler takımına, Gizem Birdal ve Yunus Emre Özden katıldı.