betgram betgram setrabet

İstanbul 14°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110785
ALTIN
319.476
DOLAR
6.0756
STERLİN
7.8180
EURO
6.7617

Survivor'da kimler diskalifiye oldu, diskalifiye sebepleri ne? Diskalifiye olan yarışmacıların yerine kimler geldi?

Ekranların en sevilen programlarından biri olan Survivor'da yaşanan diskalifiye şokunun ardından Acun Ilıcalı, yarışmaya katılan yeni isimleri açıkladı. Yaşanan olayın ardından izleyiciler; Survivor'da kimler diskalifiye oldu, diskalifiye sebepleri ne ve diskalifiye olan yarışmacıların yerine kimler geldi sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte, detaylar.

03 Mart 2020 Salı 14:14
Survivor'da kimler diskalifiye oldu, diskalifiye sebepleri ne? Diskalifiye olan yarışmacıların yerine kimler geldi?

Ekranların sevilen programı Survivor 2020 geçtiğimiz şubat ayında ilk bölümü ile ekranlara gelmişti. Renkli yarışmacı kadrosu ve nefes kesen oyunları ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşatan Survivor 2020’de diskalifiye şoku yaşandı. Diskalifiye edilen yarışmacılar Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın’nın neden diskalifiye edildiği ise merak konusuydu. Bu sorunun cevabını veren Acun Ilıcalı, Erman Altıkardeş’in Survivor’a uyum sağlayamadığı Fatma Günaydın’ın ise sakatlığı sebebi ile programa veda ettiğini açıkladı. Yarışmacıların diskalifiye sebebini açıklayan ünlü sunucu aynı zamanda Survivor’a dahil olan 4 yeni ismi de canlı yayında resmen açıkladı. 

Ünlü sunucu, 2 yarışmacının Ünlüler 2 yarışmacının ise Gönüllüler takımına dahil olacağını duyurdu. Ünlüler takımına Aşkım Burçe Tunay ve Berkan Karabulut katılırken Gönüllüler takımına, Gizem Birdal ve Yunus Emre Özden katıldı.

Son Güncelleme: 03.03.2020 14:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB genel müdür'ünden öğretmen dizisine eleştiri !
MEB genel müdür'ünden öğretmen dizisine eleştiri !
Acun Ilıcalı Survivor sürprizini açıkladı! Her hafta bir izleyici yarışacak!
Acun Ilıcalı Survivor sürprizini açıkladı! Her hafta bir izleyici yarışacak!
Survivor seyircileri Dominik'e yarışmacı olarak katılabilecek ve yarışacak!
Survivor seyircileri Dominik'e yarışmacı olarak katılabilecek ve yarışacak!
Survivor'da her hafta Türkiye'den bir seyirci gelerek Survivor'da yarışacak!
Survivor'da her hafta Türkiye'den bir seyirci gelerek Survivor'da yarışacak!
Kuruluş Osman Mankurt nedir? Mankurt ne anlama geliyor, ne demek?
Kuruluş Osman Mankurt nedir? Mankurt ne anlama geliyor, ne demek?
Reyhan Yemin dizisinden ayrılacak mı? Özge Yağız Yemin’den ayrılacak mı? Hangi dizide oynayacak?
Reyhan Yemin dizisinden ayrılacak mı? Özge Yağız Yemin’den ayrılacak mı? Hangi dizide oynayacak?

Popüler Haberler

PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi ile gelen yeni özellikler!
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
Kamu ve özel banklaların Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranlı kampanyaları
2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları ne oldu?
Vodafone konuştukça internet kampanyası detayları
Toplu parayı yatır, anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi geliyor!
EYT'liler için yeni bir sistem mi geliyor? 5 Mart EYT son dakika haberleri
2020 Mart ayı kira artış oranları belli oldu. Bu ay kiranıza ne kadar zam gelecek? İşte 2020 Mart ayı kira artış oranları
3 Mart TOKİ Kayseri çekilişi Kocasinan kura sonuçları talihlilerin isim listesi
2020 Şubat kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat 2020 kira artış oranı ve kira hesaplama örneği
Jet Sosyete neden yayınlanmadı? Star tv'de yayınlanmayacak mı? Yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Benim Adım Melek Ömer ölecek mi?
Okulun ilk ve son haftasında devamsızlıklar yazılır mı? Yoklama yapılır mı?
SİHA nedir? SİHA (Silahlı insansız hava aracı) üreticisi kimdir? İHA ve SİHA'ların önemi ve işlevleri
Günlük burç yorumları 5 Mart 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Survivor yarışmacıları haftalık yada aylık para alıyor mu? Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran ölüyor mu? EDHO Boran infaz mı edilecek? Mustafa Üstündağ Eşkıya'dan neden ayrıldı?
Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları ve konusu belli oldu
Kuruluş Osman Bala Hatun'a ne oldu, öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı!
Dünyanın en güçlü ordusu hangi ülkelerin? Türkiye güçlü ordu sırasında kaçıncı sırada?
Gelinim Mutfakta Elif Akçam diskalifiye mi oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.