İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Survivor'da kutuya tekme atan Nisa'ya ne oldu, sakatlandı mı? Parmakları mı kırıldı? Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya sert uyarı geldi

Survivor’un 63. Bölümünde Nisa’nın sinirlenerek ayağını sakatlamasının ardından Acun Ilıcalı’dan Nisa’ya sert uyarı geldi. Survivor'da kutuya tekme atan Nisa'ya ne oldu, sakatlandı mı, parmakları mı kırıldı, Nisa’nın ayağına ne olduğu ise merak konusu oldu.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:41
Survivor'da kutuya tekme atan Nisa'ya ne oldu, sakatlandı mı? Parmakları mı kırıldı? Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya sert uyarı geldi

Survivor 2020’nin dün yayınlanan bölümünde erzak oyunu oynandı. Oyun sırasında sinirlenen ve kutulara tekme atan gönüllüler takımından Nisa ayağını sakatladı. Nisa’nın ayağını sakatlamasının ardından Acun Ilıcalı’dan Nisa’ya uyarı geldi.

Survivor Nisa Sakatlandı

Survivor 2020’nin 63. Bölümünde erzak oyunu yapıldı. Ünlüler ve gönüllüler takımının mücadele verdiği oyunda Nisa oyunu Elif’e kaybetmesinin ardından sinirine hakim olamadı. Kendisini tutamayan Nisa, oyunda kullanılan kutulara tekme atarak ayağını zedeledi. Nisa’ya hemen doktor müdahalesi yapıldı ve ayağının iyi durumda olmadığı açıklandı.

Acun Ilıcalı’dan Nisa’ya Uyarı

Nisa’nın ayağındaki sakatlığın ciddi olduğunun açıklanmasının ardından Acun Ilıcalı, Nisa’ya uyarılarda bulundu. Ilıcalı, "Yarışmacılar kollarını ayaklarını böyle kırıyor. Bu defa ne yapacaksın diye merak ediyoruz. Mutluyken ayağını kıracaksın. Puzzle gibisin. Denizi geçtik derede boğulmayın" diyerek Nisa’yı sert bir şekilde uyardı.

Nisa daha önceki oyunlarda da sinirine hakim olamayıp sert hareketlerde bulunmuştu.

Gündemdeki haberleri her an takipte kal! Tüm manşetler ve daha fazlası mobil uygulamamızda! Hemen indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Tüm sıcak gelişmeler, tüm önemli ayrıntılarıyla burada! Sen de hemen Haberport Facebook grubuna katıl, haberleri kaçırma! >>>Haberport Facebook Grubunda Sen de Yerini Al!

Son Güncelleme: 02.05.2020 18:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Aycan sevgilisi kim?
Survivor Aycan sevgilisi kim?
Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?
Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
2020 bedelli askerlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bedelli askerlik için ödenecek ücret ne kadardır?
Halkbank 1000- 10000 TL ihtiyaç kredisine nasıl başvurulur? Kimler başvurabilir? Şartlar neler? Başvuru sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
25 Bin TL düşük faizli ve 6 ay ödemesiz esnaf destek korona virüs kredisi
Açık Kapı yardım başvurusu nedir, başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı yardım başvurusu şartları ve sonuçları nereden öğrenilir?
Netflix Into the Night dizisinin fragmanı yayınlandı! Mehmet Kurtuluş’un yeni dizisi başlıyor!
Survivor 2020 65. Bölüm tanıtım fragmanı 3 Mayıs Pazar
Devlet 750 TL ile 1625 TL arasında yardım başvuru şartları neler? 750 TL ile 1625 TL arasında geri ödemesiz herkese maddi yardım yapılıyor!
3. Faz 1000 TL Koronavirüs pandemi yardımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Kapsam dışı uyarısı alanlara ne yapacak, ödeme yapılacak mı?
John Wick 4 filmi çıkacak mı? Filmden sevenlerine kötü haber var
Tv 360 hint dizisi Aladdin kaç bölüm sürecek?
Survivor 4 Mayıs Pazartesi büyük ödül ne olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.