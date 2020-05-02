Survivor'da kutuya tekme atan Nisa'ya ne oldu, sakatlandı mı? Parmakları mı kırıldı? Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya sert uyarı geldi

Survivor 2020’nin dün yayınlanan bölümünde erzak oyunu oynandı. Oyun sırasında sinirlenen ve kutulara tekme atan gönüllüler takımından Nisa ayağını sakatladı. Nisa’nın ayağını sakatlamasının ardından Acun Ilıcalı’dan Nisa’ya uyarı geldi.

Survivor Nisa Sakatlandı

Survivor 2020’nin 63. Bölümünde erzak oyunu yapıldı. Ünlüler ve gönüllüler takımının mücadele verdiği oyunda Nisa oyunu Elif’e kaybetmesinin ardından sinirine hakim olamadı. Kendisini tutamayan Nisa, oyunda kullanılan kutulara tekme atarak ayağını zedeledi. Nisa’ya hemen doktor müdahalesi yapıldı ve ayağının iyi durumda olmadığı açıklandı.

Acun Ilıcalı’dan Nisa’ya Uyarı

Nisa’nın ayağındaki sakatlığın ciddi olduğunun açıklanmasının ardından Acun Ilıcalı, Nisa’ya uyarılarda bulundu. Ilıcalı, "Yarışmacılar kollarını ayaklarını böyle kırıyor. Bu defa ne yapacaksın diye merak ediyoruz. Mutluyken ayağını kıracaksın. Puzzle gibisin. Denizi geçtik derede boğulmayın" diyerek Nisa’yı sert bir şekilde uyardı.

Nisa daha önceki oyunlarda da sinirine hakim olamayıp sert hareketlerde bulunmuştu.

Gündemdeki haberleri her an takipte kal! Tüm manşetler ve daha fazlası mobil uygulamamızda! Hemen indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Tüm sıcak gelişmeler, tüm önemli ayrıntılarıyla burada! Sen de hemen Haberport Facebook grubuna katıl, haberleri kaçırma! >>>Haberport Facebook Grubunda Sen de Yerini Al!