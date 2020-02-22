Survivor’da şok kavga! Kadın yarışmacı rakibinin burnunu kırdı!

Açlık ve zorlu parkurlarla mücadele edilen Survivor, her sene nefesler kesilerek izleniyor. Ülkemizde yıllardır yayınlanan Survivor’un Romanya versiyonunda büyük bir kavga meydana geldi. Sinirlerine hakim olamayan kadın yarışmacı, erkek rakibine kafa atarak bununu kırdı. Ana Maria Pal yaptığı hareket sonrasında yarışmadan diskalifiye edildi.

Romanya’da yayınlanan Survivor programı, bu haftaki bölümleriyle dikkat çekmeyi ve gündeme oturmayı başardı. Karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu olan yarışmacı Ana Maria Pal, ödül oyunu sonrasında kendini kaybetti. Oyunu kaybeden Pal, yenilgiyi hazmedemeyince çileden çıktı. Rakip takımdan Andrei Ciobanu’nun kendisine yaklaşarak “Zor değil mi Ana? Zor” demesi üzerine çılgına dönen 26 yaşındaki Pal, Ciobanu’ya kafa atarak yere düşürdü. Yarışmacı, yerde acıyla kıvranırken, yapılan kontrollerde bununun kırılmış olduğu ortaya çıktı. Bu olaylar sonrasında Pal, Dominik Cumhuriyeti’nde düzenlenen yarışmadan diskalifiye edilerek ayrıldı.