Survivor’dan elenen yarışmacılar adadan ne zaman dönebilecekler?

Coronavirüs sebebiyle dünya geneline uçuşların kapatılması nedeniyle adaya veda eden Survivor yarışmacıları Gizem Birdan, Parviz Abdullayev, Ezgi Hocaoğlu, Burak Yurdugör, Ceyhun Uzun ve Meryem Kasap Türkiye’ye dönüş yapamıyordu. TV8 canlı yayınına konuşan Meryem, ülkeye ne zaman dönebileceklerini duyurdu.

Meryem, Acun Medya’nın ayarlamış olduğu otelde bir süre kaldığını açıklayarak uçaklarının da 10-15 Mayıs arasında görüldüğünü duyurdu. Bunun kesin olmadığını anlatan Meryem, burada büyük bir eğlence yaşadıklarını ifade ederek ‘’Dizimdeki sakatlık sürüyor. Bu nedenle tedavi olabilmek için Türkiye’ye dönmek istiyorum.’’ diye konuştu.

Bundan sonra elenecek ismin Ardahan olacağını öne süren Meryem ‘’Ardahan da bizim uçağa yetişir.’’ diye ekledi.

Özel bir alandayız

Survivor çekimlerini yapabilmek için belirli bir alanda yaşadıklarını ifade eden Ilıcalı, ‘’Bizim bulunduğumuz alanda salgın şuanda yok. Biz özel bir alandayız.’’ diye ekledi. Bulundukları bölgeye iki güvenlik alanından geçip ancak giriş-çıkış yapılabildiğini anlatan Ilıcalı, son derece dikkatli olduklarını ve bütün tedbirlerin alındığını aktardı. Macaristan televizyonu için de Survivor çektiklerini konuşan Ilıcalı, Macar yarışmacıların 14 gün karantinada tutulduğunu ifade ederek ‘’Şuanda Dominik’e giriş-çıkışlar kapatıldı.’’ diye ekledi.

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