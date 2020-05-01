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Survivor'dan elenen yarışmacılar Türkiye'ye ne zaman dönecek? Uçuş yasakları nedeni ile mahsur kalan yarışmacılar ne zaman dönecekler?

TV8 ekranlarının sevilen programı olan Survivor 2020'den elenen ve yarışmayı sağlık sorunları nedeni ile bırakan yarışmacıların ülkeye dönememeleri merak edilmeye devam ediyor. Pek çok hayran, Survivor'dan elenen yarışmacılar Türkiye'ye ne zaman dönecek? Uçuş yasakları nedeni ile mahsur kalan yarışmacılar ne zaman dönecekler? soruları araştırılmaya başlandı. İşte konu ile ilgili yarışmacı Meryem ve Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar.

01 Mayıs 2020 Cuma 22:50
Survivor'dan elenen yarışmacılar Türkiye'ye ne zaman dönecek? Uçuş yasakları nedeni ile mahsur kalan yarışmacılar ne zaman dönecekler?

TV8 ekranlarının sevilen programı olan ve reyting rekortmeni dizisi Survivor 2020’de elenen yarışmacıların pandemi nedeni ile ne yapacağı merak edilmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeni ile uçuş yasağının uygulanması Survivor’dan elenen ve geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeni ile yarışmadan ayrılan Meryem’in neden zaman dönecekleri konusu merakla araştırılmaya devam ediyor.

Dominik’te olan yarışmacıların ülkeye halen dönememeleri sonrasında pek çok hayran ve kitle yarışmadan ayrılanların ne zaman ülkelerine döneceklerini araştırıyor. Acun Medya tarafından ayarlanan bir otelde kalan Gizem Birdan, Parviz Abdullayev, Ezgi Hocaoğlu, Burak Yurdugör, Ceyhun Uzun, Meryem Kasap Türkiye’ye dönmek için gün sayıyor.

“Burada çok eğleniyoruz ama…”

TV8 ekranlarında Survivor 2020’den sonra yayınlanan Survivor Panaroma programına katılan ve yarışmadan sakatlıkları nedeni ile ayrılan Meryem, programda kesin dönüşlerinin ne zaman olacağını açıkladı.

Meryem, "Bizim uçağımız 10-15 Mayıs arası olarak görünüyor. Ancak kesin değil. Biz burada çok eğleniyoruz. Dizimdeki sakatlık sürüyor. Bu nedenle tedavi olabilmek için Türkiye'ye dönmek istiyorum" dedi. Meryem, bundan sonra elenecek yarışmacının ise Ardahan olacağı iddiasında da bulunarak, "Bence Ardahan da bizim uçağa yetişir" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı da açıklamıştı?

Geçtiğimiz günlerde Survivor Panaroma programına bağlanan Acun Ilıcalı’da konu ile ilgili Survivor çekimleri için Dominik’te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik’e giriş çıkışlar kapatıldı” açıklamasında bulunmuştu.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 22:50
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