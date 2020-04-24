Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?

Dizi ve Film platformu Netflix Türkiye'de bugün ilk gençlik dizisi Aşk 101, izleyici karşısına çıktı. 90'lı yılların sonunda geçen ve okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere planlar uygulayan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alan dizi bir ara sosyal medyada tartışmalara neden olmuş ve muhafazakar çevre tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Başrolleri paylaşan Kubilay Aka, Selahattin Paşalı ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı dizinin yayınlanacağı tarih aylar öncesinden açıklanmış ve konusu oldukça fazla eleştirilmişti. Diziyi eleştiren çevrelerin, başrol karakteri Osman'ın isminin Osman olması, karakterin LGBT birey olması ve dizinin Ramazan'ın ilk gününde yayına başlamasının manidar olduğu yönünde yapılan tartışmalar nedeniyle Aşk 101 dizisi sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar. Çıktıkları bu yolculukta birbirleri hakkında bildiklerinden çok daha fazla ortak noktaları olduğunu, beraberken ne kadar güçlü olduklarını ve sevginin zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

AŞK 101 OYUNCULARI

Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı ve Kaan Urgancıoğlu gibi oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstlendi. Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Aşk 101'in yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer oturuyor.

Dijital dizi platformların iddialı isimlerinden bir tanesi olan Netflix, Türk kullanıcıları için yeni dizisi Aşk 101’in duyurusunu yapması ve ardından yapılan eleştiriler sonrasında dizi ile ilgili reklam kampanyası yapılırken, cesur sahneleri sonrasında RTÜK başkanından Dijital platformlarda olması bir şeyi değiştirmez uygunsuz sahneleri olursa engelleriz açıklaması gelmişti.