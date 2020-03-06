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Temizlik Benim İşim 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?

Temizlik Benim İşim yarışmasında 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı, haftanın kazananı kim oldu ve finalde yarışmadan kim elendi sorularının yanıtı yapılan puanlamaların sonucunda ortaya çıktı. İşte Temizlik Benim İşim 6 Mart Cuma haftanın kazananı.

06 Mart 2020 Cuma 13:44
Temizlik Benim İşim 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?

Fox TV ekranlarında reytinglerde her hafta büyük başarılara imza atmayı başaran Temizlik Benim işim yarışması Kadir Ezildi’nin sunumuyla ekranlara taşınıyor. Her hafta yeni yarışmacılarla büyük mücadelelere ev sahipliği yapan Temizlik Benim İşim yarışmasında her hafta 5 farklı yarışmacı mücadele veriyor. Yarışmacılar kendisi için belirlenen eve gidip temizlik yapıyor ve yarışma farklı konseptiyle kısa süre içerisinde izleyicilerin de ilgisini çekmeyi başardı.

Temizlik Benim İşim oluşan toplam puanlar ve 6 Mart kim elendi? Kim birinci oldu?

Kadir Ezildi’nin sunumuyla ekranlara taşınan Temizlik Benim İşim yarışmasında hafta başında Sevim 9 puan toplamayı başardı. Yarışmacılardan Suzan Hanım da puanını veremeden yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Temizlik Benim İşim yarışmasında 3 Mart 2020 günü Kenan Bey’e;

Aysel Hanım 4 puan

Sevim Hanım 2 puan

Gamze Hanım 3 puan

Emine Hanım 3 puan verdi.

Temizlik Benim İşim yarışmasında Emine Hanım’a;

Kenan Bey: 3 puan

Gamze Hanım: 4 puan

Sevim Hanım: 2 puan

Aysel Hanım: 3 puan verdi. Emine hanım bu tablo ile toplam 12 puan toplamayı başardı.

Temizlik Benim İşim 6 Mart Cuma kim elendi? Kim kazandı?

Temizlik Benim İşim yarışmasında yapılan puanlamaların sonucunda haftanın galibi olan yarışmacı açıklanır açıklanmaz sitemize eklenecektir.

Son Güncelleme: 06.03.2020 13:44
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