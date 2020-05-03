The Oval dizisi 2. sezon onayı aldı! The Oval yeni sezon ne zaman başlayacak?

Tyler Perry’den hayranlarına müjdeli haber geldi. BET kanalarında izleyicilerle buluşan ve ilk sezonun ikinci yarısıyla birlikte ekranlara dönüş yapmaya hazırlanan The Oval dizisinin 2. sezonu için onay çıktı. Yeni sezon çekimlerinin daha önce başlaması planlanmasına karşın koronavirüs salgını sebebiyle çekimler ertelendi.

Dizide araya giren ilk sezon 6 Mayıs günü yayınlanacak olan ‘’Fear of God’’ adlı sezonun 13. bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

The Oval konusu ve oyuncu kadrosu

The Oval dizisinde Beyaz Saray’da yaşayan aileyi merkezine almaktadır. Başkan, ailesi ve personel para, statü ve güç gibi herkesin gönül rahatlığıyla isteyebileceği şeylere sahip görünmelerine karşın aslında arka planda yalan, hile ve kargaşa bulunmaktadır.

The Oval dizisinde Ed Quinn, Kron Moore, Paige Hurd, Daniel Croix Henderson ve Javon Johnson gibi isimler rol alıyor.

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