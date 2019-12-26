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The Witcher 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon konusu ve yayın tarihi

20 Aralık'ta Netflix ekranlarında izleyici ile buluşan The Witcher büyük bir beğeni topladı. Dizi severler şimdiden, The Witcher 2. Sezon ne zaman yayınlanacak diye araştırmaya başladı. İşte çok sevilen The Witcher'ın yeni sezon konusu ve yayın tarihi.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:49
The Witcher 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon konusu ve yayın tarihi

20 Aralık 2019’da yayınlanan ve dizi severlerin onayından The Witcher 1. sezonu ile Netflix’te yayınlandı. Başrolünü Henry Cavill’in üstlendiği “Aynı” adlı kitap serisinden uyarlanan The Witcher izleyicilerini, yine oldukça heyecanlı bir sezon bekliyor. 

The Witcher 2. Sezon Oyuncu Kadrosu: Kimler Oynuyor?

Netflix 2017 yılında The Witcher dizisini yapacağını duyurmuştu. Dizinin oyuncuları açıklandığında dizi severler bu konuda endişelenmiş ve birçok tepkide bulunmuştu.. Fakat ilk fragmanlar yayınlanmaya başladıktan sonra bu tepkiler yerini heyecana bıraktı. Dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü görünüyor. Dizinin başkahramanını hepimizin Superman karakterinden tanıdığı Henry Cavill oynuyor. Dizinin 20 Aralık’ta yayınlanan ilk sezonunda Freya Allen Prenses Ciri rolünde, Anya Chalotra ise Yennefer rolünde izleyici karşısına çıkmıştı. Ayrıca, Jodhi May, Bjön Hlynur Haraldsson, Adam Levyve ve Emma Appleton gibi ünlü oyuncularda seyirci karşısına çıkmıştı. 

Dizinin 2.sezon oyuncuları ile ilgi henüz bir açıklama olmamakla birlikte, 1.sezon kadrosundan bir eksilme beklenmiyor. 2.sezonun kesinleşmiş isimleri ise, Cavill, Allan ve Chalotra’dır.

The Witcher Konusu: Neler Olacak?

Yüzyılı aşkın bir süredir barış içinde yaşayan insanlar, cüceler ve elfler arasındaki barış sona erer. The Witcher olarak tanınan savaşçı Geralt of Rivia ise tüm dünyanın dengesini değiştirecek bir güce sahip olan bir çocuğun doğmasını beklemektedir. Fakat hayat Rivia’lı oradan oraya sürükleyecektir. Her geçen gün farklı olaylara tanıklık eden Rivia yaşadığı yerde yolunu ve yönünü kaybedecektir.

The Witcher 2. Sezon Yayın Tarihi: Ne Zaman Yayınlanacak?

20 Aralık günün Netflix ekranlarında izleyici ile buluşan The Witcher’ın ilk sezonu 8 bölümden oluşmaktaydı. İzleyiciler tarafından büyük bir ilgi ve merakla beklenen diziyi ilk geceden bitiren yüzlerce insan oldu. Twitter gündemine oturan ve yayınlandığı ilk dakikalardan itibaren hakkında birçok tweet atılan dizinin 2.sezonu için Netflix onayı verdi. Dizinin 2.sezonu hakkında henüz net bir tarih verilmedi. Edinilen bilgilere göre 2.sezonun çekimleri 2020 yılında başlayacak ve dizinin yeni sezonu 2021 yılında yayınlanacak. 

The Witcher Fragmanı

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:49
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