The Witcher dizisi nereden ve nasıl izlenir? Netflix Witcher dizisi 1. bölüm yayınlandı!

Dünyaca ünlü dizi, film izleme platformu Netflix’in merakla beklenen yeni dizisi The Witcher’ın ilk sezonu yayınlandı. Dizide Superman filminde rol alan Henry Cavill, Geralt karakterini canlandırıyor.

The Witcher nasıl izlenir?

Dizi mutasyona uğramış bir takım canavarları avlayan bir savaşçıyı anlatıyor. Dizide rol alan diğer isimler ise Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring ve Anya Chalotra.

The Witcher dizisini izlemek için Netflix’e kayıt olmanız gerekmektedir. Dizinin yayın hakları Netflix’in elindedir.

The Witcher konusu ve oyuncuları

Dizide bir dizi mutasyona canavarları avlamaya çalışan bir savaşçı ve olayların ardı arkası kesilmezken insanların yaratıklardan daha beter olabildiğini gözler önüne sermektedir. Dizinin başrolünde Henry Cavill yer alırken, yakışıklı oyuncuya Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring ve Anya Chalotra gibi isimler eşlik ediyor.