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The Witcher dizisi saat kaçta yayınlanacak? Netflix The Witcher Türkiye yayın saati

Netflix’in merakla beklenen yeni dizisi The Witcher’in Türkiye yayın saati belli oldu. 20 Aralıkta ekranlarda olması beklenen The Witcher dizisi saat kaçta yayınlanacak sorusu, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

20 Aralık 2019 Cuma 19:53
The Witcher dizisi saat kaçta yayınlanacak? Netflix The Witcher Türkiye yayın saati

Milyonlarca üyesi bulunan dijital platform Netflix yeni dizisini yayınlamaya hazırlanıyor. Hazırlıkları uzun zamandır devam eden The Witcher dizisi, ünlü senarist Lauren Schnidt Hissrich imzasını taşıyor. The Witcher dizisinin başrollerinde ise Freya Allan, Henry Cavill ve Anya Chalotra yer alıyor.

Daha önce romanları ve bilgisayar oyunu ile büyük başarı elden eden The Witcher, fantastik dünyada geçen bir hikayeyi konu ediniyor. Dizinin ana karakteri olan Geralt, gerçeküstü güçlere sahip bir canavar avcısıdır. İnsanlar ile Elflerin arasında devam eden barış bir gün sona erer ve savaş yeniden başlar. Geralt ise tüm dengeleri değiştirecektir.

Netflix, dizinin ilk bölümü için Noel tatilini seçti. Çekimleri Macaristan’da yapılan dizi, 1.sezon 1. bölümü ile 20 Aralık Cuma sabahı izleyici ile buluşacak. The Witcher, Türkiye saatiyle saat 11.00’de Netflix’te yayınlanacak.

Birçok eleştirmen tarafından son dönemlerin en kaliteli yapımı olacağı düşünülen The Witcher dizisi, Netflix’in en yüksek bütçeli dizilerinden biri olma özelliği taşıyor.

İşte The Witcher dizisinin ilk fragmanı

Son Güncelleme: 20.12.2019 19:53
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