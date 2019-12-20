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The Witcher konusu nedir? The Witcher konusu ve fragmanı

The Witcher dizisinin 1. sezonu Netflix’te yayınlandı. Pek çok izleyici The Witcher’ın konusunun ne olduğunu araştırmaya başladı. The Witcher’ın konusu dizinin fragmanının yayınlanmasıyla belli olmuştu.

20 Aralık 2019 Cuma 19:49
The Witcher konusu nedir? The Witcher konusu ve fragmanı

Netflix’in yeni dizisi The Witcher’ın ilk sezonu yayınlandı. Andrzej Saphowski’nin The Witcher adındaki kitabından oyunu da yapılan yeni dizinin ilk sezonu, Netflix’teki yerini aldı.

The Witcher’ın Konusu

The Witcher dizisinde bir canavar avcısı, bir prenses ve bir büyücünün kötülüğün ortasında yollarının kesişmesi anlatılıyor. Dizinin ilk bölümleri 8 bölüm olacak şekilde yayınlandı.

The Witcher bölümlerinin adı; Sonun Başlangıcı", "Dört Altın", "Hain Dolunay", "Şölenler, Piçler ve Cenazeler", "Bastırılmış İstekler", "Nadir Türler", "Düşüşten Önce", "Çok Daha Fazlası" olarak belirlendi.

Dizide canavar avcısı Rivyalı Geralt adındaki bir avcının kaderi ve ailesiyle ilgili hikaye anlatılıyor. Rivyalı Geralt, cadıların, büyücülerin, cücelerin, canavarların da yaşadığı kötü bir evrende hayatta kalmaya çalışmaktadır.

The Wticher’ın ilk bölümünde, Geralt’ın Blaviken kasabasında düşmanlarıyla karşılaşması ve burada bir büyücüyle karşılaşır. Nildgaard’ın bir anda Cintra’ya bakmasıyla Ciri’nin kraliyeti bir anda mahvolur.

The Witcher Dizisi Oyuncu Kadrosu

The Witcher dizisinde Geralt karakterini Henry Cavill canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Henry Cavill’in yanı sıra Freya Allan, Anya Chalotra, Jodhi May, Bjön Hlynur Haraldsson, Adam Levy,   MyAnna Buring, Emma Appleton, Wilson Radjou-Pujalte, Anna Shaffer gibi oyuncular yer alıyor.

The Witcher’ın 2. Sezonu Yayınlanacak Mı?

Netflix Kasım ayı içerisinde The Witcher dizisi için 2. Sezon onayını verdi. The Witcher dizisinin 2. sezonu 2021 yılında Netflix’te olacak.

Son Güncelleme: 20.12.2019 19:49
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