The Witcher oyuncuları ve dizinin konusu

Dünya çapında satış rekorları kıran fantastik roman ve oyun serisi ile milyonlarca kişinin beğenisini kazanmış The Witcher şimdi dizi olarak Netflix platformunda yayınlanıyor. 20 Aralık Cuma günü Netflix’te ilk sezonu yayınlanan The Witcher dizisi, seriyi oyun ve kitap formunda takip eden kişiler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Dünyaca ünlü kitap serisinden uyarlanmış olan The Witcher dizisi bir aşırı geçmiş bir süredir barış içerisinde yaşan toplulukların çıkacak olan bir savaş ile nasıl bir duruma düştüklerini anlatacak.

Andrzej Sapkowski’nin çok satan kitabından uyarlanan The Witcher dizisi oyun severlerin de kalbinde taht kurmuş seri ile tanınmaktadır. RPG video oyun kategorisinde oyunseverlerin beğenisine sunulan The Witcher birçok ödül ile başarılar elde etmiştir.

The Witcher Dizisi Konusu

Dizinin konusuna bakıldığında oldukça uzun zamandır barış içerisinde yaşamakta olan insanlar, elfler, cüceler ve büyücülerin aralarında büyük bir savaş patlaması ile dünyanın seyri değişir. Ana karakter Geralt ise efsanelerde vaat edilen çocuğun doğumunu beklemektedir. Seneler sonra Geralt’ın yolu oldukça güçlü bir büyücü ve prenses ile kesişmiştir. 3 kahraman beraber yolculuklarına başlarlar ve dünya üzerinde ortaya çıkan tehlikeli yaratıklar ile mücadele ederler.

The Witcher dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Dizinin bölümlerinin isimleri ise “Sonun Başlangıcı”, “Dört Altın”, “Hain Dolunay”, “Şölenler, Piçler ve Cenazeler”, “Bastırılmış İstekler”, “Nadir Türler”, “Düşüşten Önce”, “Çok Daha Fazlası” olarak karşımıza çıkıyor.

The Witcher Dizisi Oyuncuları

Dizinin oyuncu kadrosuna bakıldığında ise karşımıza çok deneyimli isimler çıkıyor. The Witcher dizisi oyuncuları Henry Cavill (Geralt of Rivia), Freya Allan (Prenses Ciri) ve Anya Chalotra (Yennefer) dışında yapımın oyuncu kadrosunda Jodhi May (Kraliçe Calanthe), Bjön Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia de Vries), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo), Therica Wilson-Read (Sabrina Glevissig), Emma Appleton (Prenses Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musial (Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) ve Anna Shaffer (Triss Merigold) olarak görülüyor.