Timsah Celil ölüyor mu? Ahmet Melih Yılmaz Çukur’dan ayrılıyor mu?

Pazartesi günlerinde reytinglerde daima ilk sıralamalarda yer alan Çukur dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Ana karakterler de başta olmak üzere pek çok ismin veda ettiği fenomen dizide şimdiyse Timsah Celil veda edecek. Kemal’in ölümü izleyicileri sarstı ve şimdiyse Cumali Koçovalı ölümle burun buruna.

Timsah Celil Çukur’a veda edecek mi?

Ahmet Melih Yılmaz Çukur’dan neden ayrılıyor?

Mahsun karakterine hayat veren Berkay Ateş’in bir anda belirmesi büyük bir şaşkınlık yarattı. Yamaç’ı kurtaran gizemli maskeli adam Mahsun’un senaryodaki yeri merakla beklenirken şimdiyse Nejat İşler, Yamaç’ın şuana kadar ki en güçlü düşmanı olacağı öne sürülen Çağatay karakterine hayat verecek. Kadro bir yandan güçlenirken karakter enflasyonunun önüne geçilmesi için Timsah Celil’e veda edileceği belirtiliyor.

Çukur’a Nisan ayında transfer olan Ahmet Melih Yılmaz, dizide Timsah Celil karakterine hayat vermekteydi. Koçovalı ailesinin baş düşmanları arasında yer alan ve Sena’nın ölümüne de sebep olan Timsah Celil’in ilerleyen bölümlerde diziye veda edeceği öğrenildi.

Timsah Celil Çukur’a veda edecek

Timsah Celil’in Çukur’dan ayrılmasıyla birlikte yeni bir yapımda daha rol alabileceği üzerinde duruluyor. Ünlü oyuncunun 2020 yılında yayına başlayacak birçok yeni dizi arasından birine transfer olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.