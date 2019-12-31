Timsah Celil ölüyor mu? Ahmet Melih Yılmaz Çukur’dan ayrılıyor mu?

Pazartesi günlerinde reytinglerde daima ilk sıralamalarda yer alan Çukur dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Ana karakterler de başta olmak üzere pek çok ismin veda ettiği fenomen dizide şimdiyse Timsah Celil veda edecek. Kemal’in ölümü izleyicileri sarstı ve şimdiyse Cumali Koçovalı ölümle burun buruna.
Timsah Celil Çukur’a veda edecek mi?
Ahmet Melih Yılmaz Çukur’dan neden ayrılıyor?
Çukur’a Nisan ayında transfer olan Ahmet Melih Yılmaz, dizide Timsah Celil karakterine hayat vermekteydi. Koçovalı ailesinin baş düşmanları arasında yer alan ve Sena’nın ölümüne de sebep olan Timsah Celil’in ilerleyen bölümlerde diziye veda edeceği öğrenildi.
Timsah Celil Çukur’a veda edecek
Timsah Celil’in Çukur’dan ayrılmasıyla birlikte yeni bir yapımda daha rol alabileceği üzerinde duruluyor. Ünlü oyuncunun 2020 yılında yayına başlayacak birçok yeni dizi arasından birine transfer olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.