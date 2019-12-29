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Titans yeni sezon ne zaman başlıyor? Titans 3. sezon tarihi ve karakterleri

DC Universe ikinci sezonunu tamamlayan izleyiciler Titans yeni sezon ne zaman başlıyor sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. işte Titans 3. sezon tarihi ve karakterleri ile ilgili ayrıntılar ve yeni katılacak isimler.

29 Aralık 2019 Pazar 17:58
Titans yeni sezon ne zaman başlıyor? Titans 3. sezon tarihi ve karakterleri

DC Universe’nin en ünlü kahraman dizileri arasında bulunan ‘’Titans’’ ikinci sezonuyla sevenleriyle buluşmuştu. Üçüncü sezonu için de onay alan Titans dizisinin 3. sezonunun ne zaman başlayacağı dizi takipçileri tarafından merak ediliyor.

Titans 3. sezonu ne zaman başlayacak?

DC Universe ve Waner Bros’un resmi açıklamalarıyla geride bırakılan Kasım ayında 3. sezon onayını da alan Titans’ın yeni sezonun başlangıç tarihi henüz netleşmedi. Ancak yapılan planlamalarda bir aksaklık yaşanmaması halinde dizinin yeni sezonunun 2020’nin sonbaharı itibariyle izleyicilerle buluşması bekleniyor.

12 Ekim 2018 günü ilk sezonuyla, 6 Eylül 2019’da ikinci sezonuyla izleyicilerle buluşan Titans dizisinin 2020’nin Eylül’ünde yeni sezonuyla geleceği ön görülüyor.

Titans 3. sezonunda hangi isimler devam edecek?

Titans dizisinin yeni sezonunun başlamasına henüz 1 yılı aşkın bir süre bulunduğu için oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi. Yeni sezonda hikayede yepyeni isimler katılacak ancak bu karakterlere hangi isimlerin hayat vereceği kesinleşmedi. Yeni sezonda devam etmesi kesin gözüyle bakılan isimler ise  Brenton Thwaites "Dick Grayson", Anna Diop "Starfire", Alan Ritchson "Hawk", Minka Kelly "Dove", Chelsea Zhang "Ravager", Joshua Orpin "Superboy’’ olarak görülüyor.

titans

DC Universe Daily Fan programına açıklamalarda bulunan Conor Leslie, hayat verdiği Donna Troy’un yeniden dirilebileceğini ima eden açıklamalarda bulunmuştu. Böylelikle Teagan Croft ile Leslia görünüşündeki ayrılıkların hikayeye bağlı ve geçici olduğunun düşünülebileceği iddia ediliyor. Hikayede son aşamada ekiple bağlantı kurmamaktan yana tercihte bulunan Curran Walters’in durumu ise henüz belirsizliğini koruyor. Jericho’nun bilincininse Rose’un bedenine aktarıldığı görüldüğü için Chella Man Titanlar’ın yeni sezonunda bulunabilir.

Son Güncelleme: 29.12.2019 17:58
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