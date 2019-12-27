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TLC Rüya Gibi Evler yeni bölüm ne zaman yayınlanıyor?

TLC ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi Evler programı seyircilerin ilgiyle takip ettiği programlar arasında yer alıyor. Peki Christina Anstead ve Tarek El Moussa’nın yıkık evleri mükemmel evlere dönüştürdüğü programın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar..

27 Aralık 2019 Cuma 00:00
TLC Rüya Gibi Evler yeni bölüm ne zaman yayınlanıyor?

TLC ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi Evler programında Christina Anstead ve Tarek El Moussa virane, yıkık dökük evlerden mucizeler yaratmaya devam ediyor. İki isimin dokunuşlarıyla evler inanılmaz bir  değişime uğruyor ve bambaşka evlere dönüşüyor.

Normal şartlarda kimsenin satın almayacağı evleri, farklı yöntemlerle bazen evi görmeden bazen açık arttırma ile bazen de oldukça uygulana satın alarak muhteşem evlere dönüştüren çift bu program ile yüksek izleme oranlarını ellerinde tutuyorlar.

Bundan birkaç sene önce boşanan çift, programda beraber yer almaya ve eski evleri yenilemeye devam ediyorlar.

Rüya Gibi Evler programı, Christina ve Tarek’in dokunuşlarıyla her Perşembe günü akşam saat 22.30’da ekranlarda olmaya devam ediyor.

Son Güncelleme: 27.12.2019 00:00
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