Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da

Star TV’nin bir dönemin en çok sevilen programlarından birisi olan Tolga Çevik Arkadaşım Hoş geldin tekrar bölümleri ile yeniden yayınlanacak. Yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği, Tolga Çevik'in Fırat Doğu Parlak'ın talimatları ile doğaçlama skeç yaptığı; Ezgi Mola, Sarp Bozkurt ve Özer Atik gibi isimlerin yer aldığı program yeniden Star TV’de.

Koronavirüs salgını nedeniyle dizi çekimlerine ara verilmesinin ardından sevilen programlar ve diziler, tekrar bölümleri ile yayınlanmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi de 39 bölümü ile Arkadaşım Hoş geldin programı… Çarşamba 20.00'de Tolga Çevik Arkadaşım Hoş geldin yeniden Star TV'de olacak.

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