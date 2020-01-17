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Tolga Çevik Tolgshow ile yeniden sahnelerde

Ekranların vazgeçilmez insanı Tolga Çevik geri mi dönüyor? Halkın en büyük meraklarından biride televizyona mı yoksa yalnızca sahnelere mi çıkacak? Tolga Çevik'in Türkiye turnesinde bulunacağı iller.

17 Ocak 2020 Cuma 20:57
Tolga Çevik Tolgshow ile yeniden sahnelerde

Tolga Çevik sahnelere geri dönüyor

Tolga Çevik, “Özer Atik ile böyle buluştuğumuz zaman belli ki yakın zamanda bir şeyler olacak. Ama ne kadar yakın, kim bilir” duyurusunu yapmıştı.

Tolga Çevik 2019 yılında Tolgshow’u sevenleri ile buluşturmuştu. Fakat bu defa ekranlarda değil yalnızca sahnede büyük buluşma yaşandı. Program çıktığı tune ile izleyicileri ile buluştu ve Tolga Çevik ayakta alkışlandı.

İlk yapınan tune sonrasında 2020 yılının başlarında tunelere devam haberini veren Tolga Çevik tekrardan yollara düşüyor. Tolgshow programı ardımızda bıraktığımız yıllarda hem sahne hem de televizyon ekranlarında büyük bir ilgi ile izlenen yapımlardan birisiydi.

Hayranları ise Tolga Çevik’e ‘’Arkadaşım hoş geldin’’ mesajları ile Tolgshow’u ne kadar büyük bir heyecan ile beklediklerini dile getirdi.

İlk planlama belli oldu. Programın Türkiye tunesi:

-20 Eylül İzmir

-21 Eylül Denizli

-28 Eylül Bursa

-04 Ekim Adana

-05 Ekim Gaziantep

-08 Ekim İstanbul

-13 Ekim Antalya’da.

Son Güncelleme: 17.01.2020 20:57
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