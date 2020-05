Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire aynı Spider-Man filminde olabilirdi

Tüm hakları Sony elinde bulunan ve ilk süper kahraman filmlerinden olan Spider-man hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre eğer Sony engel olmasaydı Spider-man serilerinde baş rolü üstlenen Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire, Spider-Man: Into The Spider-Verse filminin post-credit bölümünde birlikte rol alabilirlerdi denildi.

Sam Raimi tarafından 2000’lerin başında hazırlanan ve büyük bir ilgi ile takip edilen Spider-Man serisi sonrasında Peter Parker en bilinen ve sevilen süper kahramanlardan bir tanesi haline gelmişti. Sony ilk seri sonrasında Adrew Garfield ile birlikte The Amazing Spider-Man filmlerini çekmişti. 3 filmi çekimlerine başlamasına kısa bir süre kala iptal edildikten sonra Marvel Sinematik evreni ile anlaşma sağlanarak Iron Man Tony Stark ile çok yakın ilişkileri olan Tom Holand’lı Spider-Man çekilmeye başlandı. Tüm Spider-Man serisi arasında en büyük gişeyi yakalayan film Tom Holand’ın olduğu seri olsa da çizgi filmler de dahil edildiğinde en sevilen Spider-Man filmi animasyon türünde ki Spider-Man:Into the Spider-Verse olmuştur. Söylenilenlere göre Spider-Man: Into The Spider-Verse animasyon filmi bu kadar sevildikten sonra Spider-Man filmlerinin 3 baş rolü Tom Holland'lı, Tobey Maguire'lı ve Andrew Garfield'lı örümcek adamlar bir araya gelerek bir film çekilebilirdi.

Peter Parker, Spider-Gwen, Spider Noir, Spider Ham, Peni Parker gibi karakterlere yer verilen animasyon filmiyle ilgili açıklamayı yapan isim Christopher Miller. Miller bir hayranın Tom Holand’ın Spiderman: Into The Spider-Verse'te yer alıp alamayacağını sorması üzerine “Sony'ye Spider-Ham, Tobey, Andrew ve Tom'un dahil olduğu iddialı bir iş sunduk. Bunun henüz çok erken olduğunu hissettiler." Açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 18:57