Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire aynı Spider-Man filminde olabilirdi

Dünyanın en sevilen süper kahramanlarından bir tanesi olan ve 3 farklı oyuncu tarafından 3 farklı serisi bulunan Spider-Man hakkında yeni bir açıklama hayranları heyecanlandırdı. Spider-man başrollerinde olan Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire'nin aynı filmde olabileceklerinin önünün kesildiği açıklaması hayranları şaşırttı. İşte konu ile ilgili yapılan açıklamalar.

Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire aynı Spider-Man filminde olabilirdi
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Tüm hakları Sony elinde bulunan ve ilk süper kahraman filmlerinden olan Spider-man hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre eğer Sony engel olmasaydı Spider-man serilerinde baş rolü üstlenen  Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire, Spider-Man: Into The Spider-Verse filminin post-credit bölümünde birlikte rol alabilirlerdi denildi.

Sam Raimi tarafından 2000’lerin başında hazırlanan ve büyük bir ilgi ile takip edilen Spider-Man serisi sonrasında Peter Parker en bilinen ve sevilen süper kahramanlardan bir tanesi haline gelmişti. Sony ilk seri sonrasında Adrew Garfield ile birlikte The Amazing Spider-Man filmlerini çekmişti. 3 filmi çekimlerine başlamasına kısa bir süre kala iptal edildikten sonra Marvel Sinematik evreni ile anlaşma sağlanarak Iron Man Tony Stark ile çok yakın ilişkileri olan Tom Holand’lı Spider-Man çekilmeye başlandı. Tüm Spider-Man serisi arasında en büyük gişeyi yakalayan film Tom Holand’ın olduğu seri olsa da çizgi filmler de dahil edildiğinde en sevilen Spider-Man filmi animasyon türünde ki Spider-Man:Into the Spider-Verse olmuştur. Söylenilenlere göre Spider-Man: Into The Spider-Verse animasyon filmi bu kadar sevildikten sonra Spider-Man filmlerinin 3 baş rolü Tom Holland'lı, Tobey Maguire'lı ve Andrew Garfield'lı örümcek adamlar bir araya gelerek bir film çekilebilirdi.

Peter Parker, Spider-Gwen, Spider Noir, Spider Ham, Peni Parker gibi karakterlere yer verilen animasyon filmiyle ilgili açıklamayı yapan isim Christopher Miller. Miller bir hayranın Tom Holand’ın Spiderman: Into The Spider-Verse'te  yer alıp alamayacağını sorması üzerine “Sony'ye Spider-Ham, Tobey, Andrew ve Tom'un dahil olduğu iddialı bir iş sunduk. Bunun henüz çok erken olduğunu hissettiler." Açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 18:57

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