Transformers yeni filmi ne zaman vizyona girecek?

Dünyanın en çok izlenen film serileri arasında yer alan ve milyonlarca kişi tarafından beğenilen Transformers serisinin yeni filminin ne zaman çıkacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Paramount Pictures tarafından ortaya konan Transformers serisi hakkında son zamanlarda iki yeni film üzerinde çalışıldığı söyleniyor.

Yeni bir Transformers filmi ile ilgilendiği bilinen Paramount Pictures’in film hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Son olarak Ant-Man and the Wasp’ın senaristleri Andrew Barrer ve Gabriel Ferrari tarafından yazılan yeni Transformers’ın, Toy Story 4’ün yönetmeni Josh Cooley tarafından alındığı biliniyor.

Paramount Pictures Yeni Transformers Filmini 2022’de Yayınlayacak

Paramount Pictures’in diğer projesinin ise 2018 bilim kurgu aksiyon filmi Bumblebee’nin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Ayrıca farklı bir yapım olarak Beast Wars’ın da üzerinde çalışıldığı öne sürülenler arasında yer alıyor. Canavarlar Savaşları’nda, robotlar, goriller ve gergedanların robotlara dönüşerek birbirleri ile mücadelelerinin anlatılacağı düşünülüyor.

Dünyanın en çok izlenen film serileri arasında yer alan Transformers’ın yeni film hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. 24 Haziran 2022’de çıkacağı açıklanan yeni filmin hakkında farklı herhangi bir bilgi elde edilmiş değil. Bunun dışında diğer iki projelerin de bu film kapsamında mı yayınlanacakları yoksa farklı yapımlar olarak mı yayınlanacakları ile ilgili de kesin bir açıklama yapılması bekleniyor. Ancak Paramount Pictures’in büyük bir ihtimalle bu yapımları farklı birer proje olarak değerlendireceği düşünülüyor.

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