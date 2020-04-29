TRT 1 Aileler Yarışıyor Başvuru Formu

TRT 1 ekranlarının gündüz kuşağı yarışması Aileler Yarışıyor hafta içi her gün saat 13.00’da ekranlara geliyor. Sevilen yarışma programı büyük bir kitle tarafından izleniyor ve ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan’ın sunduğu yarışma programının formatı daha önce izlememiş olanlar için merak konusu oldu.

Yarışmada karşılıklı olarak iki aile yarışıyor. Aileler sırayla rekabete giriyor ve kazanan aileye 10.000 TL değerinde çek veriliyor. 30 Eylül 2019 tarihinden beri yayınlanmakta olan program sıkı bir takipçiye ulaşmış durumda.

Aileler Yarışıyor Programının Yarışma Formatı

TRT 1 ekranlarına gelen yarışma her yaş grubu tarafından sevilerek izlenmektedir. Yarışma oldukça eğlenceli bir formata sahip. Rakip olan iki aile sırayla yarışmakta ve belirlenen etaplardan geçmektedir. Bu etaplardan geçen ailelerden hangisi yüksek puan aldıysa o aile ile final etabı oynanır ve finalde belirlenen puana çıkan aile 10.000 TL değerindeki ödülü kazanır.

Ailelerden birer kişi seçilip yarışmacılara önceden 100 kişiye sorulmuş bazı sorular soruluyor. En popüler cevabı veren kişi ona göre puan kazanıyor. Bu sorular bir süre daha sorulmaya devam ediyor. Ailede 3 kez yanış cevap verilirse sıra diğer aileye geçiyor. İki aile arasında en çok soruyu bilen ve en çok puanı kazanan aile finale çıkmaya hak kazanıyor. Finalde aile içerisinde iki kişi seçiliyor ve iki kişiye aynı sorular soruluyor. İki kişi birbirinin verdiği cevabı bilmeden yarışıyor. İki kişinin verdiği cevaplara göre puan tablosu oluşturuluyor ve toplam puan 200 olursa aile ödülü kazanıyor.

Aileler Yarışıyor Programı Başvuru Formu

Programa başvuru intenet üzerinden gerçekleşmektedir. TRT 1 resmi intenet sitesi üzerinden başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız gerekmektedir. başvuru formunda şunlar yer almaktadır:

-Ad Soyad:

-Yaşadığı yer:

-Telefon:

-Ekipteki sizden başka bir kişinin adı soyadı:

-Medeni hal:

-Yaş:

-e-posta:

-Doğum yeri:

-Ekipteki sizden başka bir kişinin telefonu:

-Meslek:

-Eğitim durumu:

-Neden bu yarışmaya katılmak istediniz?:

-Yarışmaya sizinle beraber katılacak olan kişilerin yakınlık derecesini belirtiniz:

-Şimdiye kadar başınızdan geçen en ilginç olay:

-İlginç bir yeteneğiniz var mı?Varsa belirtin:

-Daha önce bir yarışma ya da televizyon programına katıldınız mı? Katıldıysanız programın ismi:

-Nasıl bir karaktere sahipsiniz?:

-Sizce grubunuzla katıldığınız bölüm eğlenceli bir bölüm olur mu? Neden?

-1 yıl içerisinde gerçekleştirmek istediğiniz, hayatınızı değiştirecek, hedefleriniz ve hayalleriniz nelerdir?

-Ayrıntılı olarak yarışmaya katılmak istediğiniz kişiler ile ilgili bilgi ve bu kişilerin ve sizin fotoğrafınız.

Formda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurduğunuzdan emin olunuz.