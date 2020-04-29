TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 2020 Başvuru Formu

2017 yılından beri TRT ekranlarında her yıl Ramazan ayında ekranlara gelen Kur’an-ı Kerim güzel okuma yarışmasının 2020 yılında da yeni sezonuyla ekranlarda olması bekleniyor. Televizyon ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programının Ramazan ayında yine milyonları ekran başına kilitlemesi bekleniyor.

Birbirinden yetenekli 15 yaş üstü yarışmacılar izleyicilere Kur’an-ı Kerim ziyafeti veriyor. Kur’an-ı Kerim’i çok güzel okuyabileceğini iddia eden yarışmacılar TRT 1 tilavet sayfasından başvuru yapabilecektir.

TRT 1 tilevet sitesindeki yarışma hakkında detaylar

Yarışmanın her yeni bölümünde 5 yarışmacı yarışacak ve birinci olan isim ay finaline katılabilecek.

Yarışmacı performansları, alanında uzman jüri üyeleri tarafından ve stüdyodaki seyirciler tarafından değerlendirilecektir. Bölümde en yüksek puanı alan isim, haftanın birincisi olacak.

Haftanın birincisi olanlar ay finalinde yarışacak ve jüri üyeleri her ay bir defaya mahsus, talep ettikleri yarışmacıyı doğrudan ay finaline gönderebilecek.

Ay finalinde birinci olan yarışmacılar ise yarı finalde yarışabilecektir.

Yarı finalde ay birincisi olan 6 yarışmacıdan 4’ü Kadir Gecesi’nde büyük finale gitme şansı kazanacak.

Ramazan ayında her gün 5 yarışmacı olmak suretiyle toplam 4 hafta yarışma yapılacak ve hafta birincisi olan dört yarışmacı finale kalabilecek.

Yarı finalde finale kalan 4 yarışmacı ile Ramazan ayında finale kalan 4 yarışmacı ile büyük final gerçekleştirilecek.

Büyük finale kalmaya hak kazanan 8 yarışmacı içerisinden birinci, ikinci ve üçüncü seçilecektir.

TRT 1 tilavet resmi sitesinde yarışmacı adaylardan istenen bilgiler nelerdir?

Adınız:

Soyadınız:

Ünvan/Lakabınız (varsa):

Doğum Tarihiniz (gg.aa.yyyy):

Eğitim Durumunuz:

Yurtdışında mı Okuyorsunuz

En Son Mezun Olduğunuz Okul/Bölüm:

Şu an Okumakta Olduğunuz Okul/Bölüm:

Kur’an-ı Kerim’i Okumayı Nasıl Öğrendiniz?

Kur’an-ı Kerim’i Kaç Yıldır Okuyorsunuz?

Yarışmaya Hangi Sureleri Ya da Ayetleri Okuyarak Katılmak İsterdiniz?

Medeni Durumunuz:

Evli Bekar Dul

Çocuğunuz Var mı? Varsa Kaç Çocuk?

Yaşadığınız Şehir:

Ailenizin Yaşadığı Şehir:

Aslen Nerelisiniz?

Kaç Kardeşsiniz?

Kiminle Yaşıyorsunuz:

Cep Telefonunuz:

Acil Telefon Numarası:(Size Ulaşılmadığı Acil Durumlar İçin)

E-Mail Adresiniz:

Facebook Hesabınız:

Instagram Hesabınız:

Twitter Hesabınız:

İkametgah Adresiniz:

Mesleğiniz:

Annenizin Mesleği:

Babanızın Mesleği:

Herhangi Bir Sağlık Probleminiz ya da Kronik Bir Rahatsızlığınız Var mı?

Hobileriniz Nelerdir?

Kullandığınız Bir Müzik Enstrumanı Var mı? Cevabınız Evet ise, Nedir?

Önek Aldığınız Veya Dinlediğiniz Kur’an Okuyucuları:

Seyahat Ettiğiniz Yerler:

Sizi Başkalarından Ayıran Özellikleriniz Nelerdir?

Yaptığınız En Farklı Şey Nedir?

Daha Önce Herhangi Bir Televizyon Programına Katıldınız mı? Cevabınız Evet ise

Hangi Televizyon Programları?

Daha Önce Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasına Katıldınız mı? Cevabınız

Evet ise Hangileri?

Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında başvuru şartları nelerdir?

Yarışma yalnızca erkekler kategorisinde olmakla birlikte, katılımcıların 15 yaşını doldurması gerekmektedir. Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından katılımcılar alınabilmektedir. Yarışmacılar tek başına, ikili veya grup şeklinde başvuru yapabilecektir. Başvurunun tamamlanabilmesi için adaylar resmi web sayfasındaki eksiksiz olarak doldurur ve WhatsApp üzerinden talep edilen videoyu göndermelidir. Başvurular da Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT tarafından görevlendirilecek değerlendirme komisyonu tarafından incelenecek. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda yarışmacı olma hakkı kazanamayan katılımcılara geri bildirim yapılmayıp yalnızca yarışmacı olarak belirlenen adaylarla iletişime geçilecek.

Yarışma başvurusu nasıl yapılır?

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması için başvurularınızı https://www.trt1tilavet.com/ adresinden yapabilirsiniz.