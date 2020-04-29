TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!

TRT 1 televizyonlarında izleyicilerle buluşan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması izleyicilerin beğenisini toplamayı başarıyor. Kısa bir süre önce yeni sezon bölümleriyle ekranlara taşınan program bu hafta itibariyle saat 16.00’da ekranlara taşınıyor. TRT ekranlarında akşamüzeri saatlerinde sinema filmleri yayınlanmaktayken şimdilerde Ramazan ayının en fazla izlenen programı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması yayın akışında yer aldı.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması hafta boyunca her gün saat 16.00 ve 20.05’te TRT 1 ekranlarında!

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