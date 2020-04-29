İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101595
ALTIN
380.290
DOLAR
6.9644
STERLİN
8.6562
EURO
7.5549

TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!

TRT 1 ekranlarının Ramazan ayı programı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak. Ramazan ayının en fazla izlenen yarışma programlarından olan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması her gün, günde 2 defa izleyicilerle buluşacak.

29 Nisan 2020 Çarşamba 20:57
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!

TRT 1 televizyonlarında izleyicilerle buluşan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması izleyicilerin beğenisini toplamayı başarıyor. Kısa bir süre önce yeni sezon bölümleriyle ekranlara taşınan program bu hafta itibariyle saat 16.00’da ekranlara taşınıyor. TRT ekranlarında akşamüzeri saatlerinde sinema filmleri yayınlanmaktayken şimdilerde Ramazan ayının en fazla izlenen programı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması yayın akışında yer aldı.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması hafta boyunca her gün saat 16.00 ve 20.05’te TRT 1 ekranlarında!

Güncel haberler ve daha fazlasını hemen öğrenmek için mobil uygulamamızı hemen indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sıcak haberler artık Twitter akışında! Haberport’u Twitter’da Takip Et, güncel olayları yakala! >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Son Güncelleme: 29.04.2020 20:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?
Survivor'daki Barış-Yasin kavgasının cezası belli oldu; Acun konseyde açıkladı!
Survivor'daki Barış-Yasin kavgasının cezası belli oldu; Acun konseyde açıkladı!
Independent Türkçe erişime neden kapatıldı? BTK'dan erişim engeli kararı!
Independent Türkçe erişime neden kapatıldı? BTK'dan erişim engeli kararı!
Zuhal topal’la sofrada programı nerede çekiliyor? Zuhal Topal seti nerededir?
Zuhal topal’la sofrada programı nerede çekiliyor? Zuhal Topal seti nerededir?
20 Nisan Survivor Barış ile Yasin kavgası izle
20 Nisan Survivor Barış ile Yasin kavgası izle

Popüler Haberler

Halkbank 1000- 10000 TL ihtiyaç kredisine nasıl başvurulur? Kimler başvurabilir? Şartlar neler? Başvuru sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
Bulaşıcı ve Kötü hastalıklardan korunma duası
Salihli kura sonucu 2+1 ve 3+1 listesi ve TOKİ Salihli kura sonuçları kazananlar listesi
Çiftçinin borçlarına 6 ay faizsiz erteleme başvurusu nasıl yapılır? Bakan müjdeyi verdi
Dar gelirli ihtiyaç sahibi ve muhtaç durumda olanlara gıda yardımı başlıyor! Devlet gıda yardımı başvuru şartları ve başvuru yolları
TOKİ Manisa kuraları çekiliyor! TOKİ 100 bin yeni sosyal konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kuruluş Osman Bala Hatun ölecek mi?
Çiftçi kredi borç erteleme başvurusu nasıl yapılır? Çiftçilerin kredi borcu 6 ay erteleniyor!
Manisa Salihli kura sonuçları 28.04.2020 ve Salihli TOKİ kura sonuçları kazananlar listesi
Bankaların konut kredisi kampanyalarının artması ile sıfır ve ikinci el daireler için farklı faiz oranları güncellenen oranlarla en uygun konut kredisi faizi sıfır ve ikinci el için ne kadar oldu?
2020 Paskalya bayramı ne zamandır? Paskalya bayramı tarihi ve Paskalya bayramı kutlaması nedir?
Halkbank 50 bin TL düşük faizli emekli ihtiyaç kredisi kampanyası başvuru şartları ve detayları
Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü uygulaması nedir, başvurusu nasıl yapılır?
İnternet üzerinden E-Devlet ile adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?
TRT 1 Aileler Yarışıyor Başvuru Formu
Kasım 2019 askerlik celbi ile askere gidenler ne zaman terhis olacak?
Kamu bankaları temel destek kredisi 3 Bin TL, 5 Bin TL, 10 Bin TL başvuru ve onay sorgulama ekranı
Show Tv Kendine İyi Bak Başvuru Formu
Köprübaşı kura sonucu 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Manisa Köprübaşı kura sonucu 2020
Akhisar kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Akhisar kura sonuçları 2020
Denizbank esnaf 100 bin TL Tobb esnafa nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? Kimler, hangi işletmeler Yüzbin TL kredi başvurusunda bulunabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.