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TRT 1 Mesneviden Hikayeler nerede çekiliyor? Mesneviden Hikayeler sunucu Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir?

TRT 1 Ramazan ayına özel Mesneviden Hikayeler programını hazırladı. İzleyiciler TRT 1 Mesneviden Hikayeler nerede çekiliyor ve Mesneviden Hikayeler sunucu Bahadır Yenişehiroğlu kimdir sorularını araştırmaya başladı. İşte Mesneviden Hikayeler programı hakkında tüm bilgiler…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:25
TRT 1 Mesneviden Hikayeler nerede çekiliyor? Mesneviden Hikayeler sunucu Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir?

TRT Ramazana ayına özel hazırladığı Mesneviden Hikayeler programı izleyicilerin beğenisini kazandı. İzleyiciler programın nerede çekildiğini ve programının sunucunun kim olduğunu araştırmaya başladı. Mesneviden Hikayeler programını Bahadır Yenişehirlioğlu sunmaktadır.

Mesneviden Hikayeler sunucusu Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir?

Mesneviden Hikayeler programında, Mevlana’ya ait şiirler ve hikayeler izleyicilere aktarılıyor. Programda hikayelerin anlatıcılığını Bahadır Yenişehirlioğlu yapıyor. Bahadır Yenişehirlioğlu 1962 yılında Manisa’da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yenişehirlioğlu, bir dönem gazetecilik de yapmıştır. Gazeteciliğin yanı sıra oyunculuk da yapmış olan Bahadır Yenişehirlioğlu, Payitaht Adbülhamit dizisinde Tahsin Paşa rolünü canlandırmış ve beğenileri toplamıştı. Bahadır Yenişehirlioğlu şimdide Mesneviden Hikayeler programının sunuculuğu yapmaktadır.

Mesneviden Hikayeler nerede çekiliyor?

Mesneviden Hikayeler programının çekim yerleri de merak konusuydu. TRT programın nerede çekildiğine dair bir açıklamada bulunmadı. Mesneviden Hikayeler programının çekim yeri gizemli kalmaya devam ediyor.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 18:25
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