TRT 1 Selçuklu Dönemi Nizami Alem ve Mevlana Dizisi

TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. ‘Kuşlarla Yolculuk’ ve ‘Hay Sultan’ dizilerinin yapımcılığını üstlenen Akli Film, yeni dönem dizisi projesini tamamladı.
Nizam-i Alem dizisi TRT1 ekranlarında
Dönem dizileriyle dikkat çeken TRT 1 kanalı, bu kez de Büyük Selçuklu Devleti’nin Hasan Sabbah ile mücadelesini anlatan yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Serdar Özonalan’ın yazdığı, proje tasarımını ise Emre Konuk’un yaptığı dizinin ismi ‘’Nizam-i Alem’’ olarak açıklandı.
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