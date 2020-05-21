TRT 1 Selçuklu Dönemi Nizami Alem ve Mevlana Dizisi

TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. ‘Kuşlarla Yolculuk’ ve ‘Hay Sultan’ dizilerinin yapımcılığını üstlenen Akli Film, yeni dönem dizisi projesini tamamladı.

Nizam-i Alem dizisi TRT1 ekranlarında

Dönem dizileriyle dikkat çeken TRT 1 kanalı, bu kez de Büyük Selçuklu Devleti’nin Hasan Sabbah ile mücadelesini anlatan yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Serdar Özonalan’ın yazdığı, proje tasarımını ise Emre Konuk’un yaptığı dizinin ismi ‘’Nizam-i Alem’’ olarak açıklandı.

TRT 1 bu dizi sonrasında yeni sezon için her bölümü 60 dakikadan oluşacak ‘Mevlana’ dizisi için de hazırlıklarını sürdürüyor.

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 14:49