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TRT 1 Tutunamayanlar dizisi ne zaman başlayacak?

TRT 1’in yeni dizisi Tutunamayanlar’ın ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tutunamayanlar dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu...

02 Ocak 2020 Perşembe 00:54
TRT 1 Tutunamayanlar dizisi ne zaman başlayacak?

TRT 1’de yakında yeni bir dizi yayın hayatına başlayacak. TRT 1 komedi türündeki Tutunamayanlar dizisini başlatacağı tarihi açıkladı. Tutunamayanlar dizisi oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Tutunamayanlar dizisinin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Uğur Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Şinası Yurtsever, Bülent Çolak, Yeliz Kuvancı, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Özlem Tokaslan, Dilek Çelebi, Uğur Serhan, Sahra Kübra Gümüş, Naz Özgülüş, Barış Yıldız gibi ünlü isimler yer alıyor.

Tutunamayanlar dizisinin başlama tarihi belli oldu. Tutunamayanlar dizisi 7 Ocak 2020 saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında başlayacak. Dizinin bir bölümü 1 saat olacak.

Son Güncelleme: 02.01.2020 00:56
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