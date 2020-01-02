TRT 1 Tutunamayanlar dizisi ne zaman başlayacak?

TRT 1’de yakında yeni bir dizi yayın hayatına başlayacak. TRT 1 komedi türündeki Tutunamayanlar dizisini başlatacağı tarihi açıkladı. Tutunamayanlar dizisi oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Tutunamayanlar dizisinin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Uğur Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Şinası Yurtsever, Bülent Çolak, Yeliz Kuvancı, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Özlem Tokaslan, Dilek Çelebi, Uğur Serhan, Sahra Kübra Gümüş, Naz Özgülüş, Barış Yıldız gibi ünlü isimler yer alıyor.
Son Güncelleme: 02.01.2020 00:56