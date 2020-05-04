TRT 1 Uzaktan Erişim sunucusu Seda Çavdar kimdir?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzaktan Erişim programının sunucusu Seda Çavdar’ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

1984 yılında dünyaya gelen başarılı sunucu, 2008 yılında üniversitesini birincilikle bitirdi. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur. Yıldızının parladığı 2018-2020 yılları arasında oynadığı Tozkoparan adlı filmde Nurgül Hoca karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Tiyatro ile de yakından ilgilenen Seda Çavdar, 2015 yılında Define Adası ve Cyrano De Bergerac, 2017 yılında Çingeneler Gökyüzünde Yaşar ve 2019 yılında İki Efendinin Uşağı adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. Şimdilerde Uzaktan Erişim programının sunuculuğunu yapan güzel oyuncu, bundan sonra da başarılı projelerde yer alacaktır. Kendisine televizyon hayatında başarılar diliyoruz.

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