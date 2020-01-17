TRT Almanca dijital haber platformu TRT Deutsch test yayınına başladı

Türkiye’nin devlet televizyonu olarak bilinen ve uluslararası haber kanalı denilince akla ilk gelen kanal TRT’den yeni bir kanal hamlesi geldi. Almanca dijital haber platformu olacak TRT Deutsch kanalı test yayınına başladı.

Almanca konuşulan ülkelerde haberciliğe farklı bir bakış açısı çizmek isteyen TRT yeni kanalı TRT Deutsch’u test yayını ile aktif etti. Başta Almanya olmak üzere Almancanın konuşulduğu ülkelerde güvenilir bir habercilik sunmak isteyen TRT hedeflediği doğrultuda kanalı kısa sürede yayın hayatına girişini sağlamak istiyor.

Gündemde ki olayları farklı bakış açılar ve daha doğru şekilde izleyiciye sunmak isteyen TRT yeni kanalı sayesinde batı medyasının eksik veya yanlış bilgi vermesinin önüne geçmek istiyor. Yapılacak haberler ve programlarla önyargıları gidermeyi ve şeffaflığı esas almayı planlayan TRT islamafobi karşısında duracağını da belli ediyor.

TRT Deutsch’nin hedef kitlesi olarak Almanca haber tüketen ve üreten tüm kurumlar olarak belirlenmiştir. Kanal ayrıca ülkemiz adına yanlış yapılan haberleri doğru şekilde aktarmaya çalışacağı gibi Almanya’da yaşayan ve etnik kökeninden dolayı sıkıntı yaşayan herkesin de sesi olacak.

Merkezi Berlin’de bulunacak olan platformun, kendi web sitesi (www.trtdeutsch.com) yanı sıra sosyal medya platformlarında da yayın yapacak. Günümüz dünyasında ki habercilik ile yayın yapacak olan TRT Deutsch özgün videolar, röportajlar, videolar, kısa belgeseller, yazılı haberler ve görselleri hem izleyicileri ile hem de okuyucuları ile paylaşacak.