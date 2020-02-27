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TRT Haber'e işaret dili desteği

Haber bültenlerinde işitme engellileri için düzenlenmiş olan işaret dili desteği bugünden sonra ise TRT Haber bülteninde de işitme engeli olan vatandaşlar için yayınlanmaya başlayacak. İşte detaylar...

27 Şubat 2020 Perşembe 00:58
TRT Haber'e işaret dili desteği

İşitme engeli olan vatandaşlarımız için düzenlenmiş olan işaret dili desteği öncelikli olarak Star TV ve Show TV'nin haber bültenleri için düzenlenmeye başladı. Star TV ve Show TV'nin haber bültenlerinde düzenlenmiş olan işaret desteğinin ardından büyük haber TRT Haber bülteninden de geldi.

Açıklamalar sonucunda öğrenilen bilgilere göre, bugünden itibare TRT Haber bülteninde de işaret engeli olan vatandaşlar için işaret dili desteği başlayacaktır. 

Bunun yanında ise Kanal D, ATV ve FOX TV gibi daha birçok kanalların ise işaret engeli olan vatandaşlar için yayınlarına işaret dili desteği koyup koymayacakları hakkında kesin bir karar henüz gelmedi.

Son Güncelleme: 27.02.2020 00:58
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