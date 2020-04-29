TRT iftar programı Ramazan Sevinci 2020 nerede çekiliyor, çekim yeri neresi?

TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Ramazan Sevinci programının nerede çekildiği araştırılmaya başlandı. TRT İç Yapımlar Daire Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu program Bekir Develi sunuculuğunda ekranlara taşınıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılmış olduğu program ekranlarda yerini alıyor.

Ramazan Sevinci 2020 nerede çekiliyor?

TRT’nin iftar programı Ramazan Sevinci’nin yeni bölümü Süleymaniye Camii’nde çekilmiştir. İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Süleymaniye Camii, 1551-1557 yıllarında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Programın yeni bölüm fragmanında Eminönü ve Ortaköy gibi bölgeler ilk göze çarpan noktalar olmuştu.

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