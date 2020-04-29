TRT iftar programı Ramazan Sevinci 2020 nerede çekiliyor, çekim yeri neresi?

TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Ramazan Sevinci programının nerede çekildiği araştırılmaya başlandı. TRT İç Yapımlar Daire Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu program Bekir Develi sunuculuğunda ekranlara taşınıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılmış olduğu program ekranlarda yerini alıyor.
Ramazan Sevinci 2020 nerede çekiliyor?
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Son Güncelleme: 29.04.2020 19:04