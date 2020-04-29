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TRT iftar programı Ramazan Sevinci 2020 nerede çekiliyor, çekim yeri neresi?

TRT 1 ekranlarının iftar programı ''Ramazan Sevinci 2020 nerede çekiliyor ve çekim yeri neresi?'' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Fragmanında İstanbul'un en görkemli yerlerinin yer aldığı Ramazan Sevinci programı yeni bölümünün nerede çekildiği belli oldu.

29 Nisan 2020 Çarşamba 19:04
TRT iftar programı Ramazan Sevinci 2020 nerede çekiliyor, çekim yeri neresi?

TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Ramazan Sevinci programının nerede çekildiği araştırılmaya başlandı. TRT İç Yapımlar Daire Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu program Bekir Develi sunuculuğunda ekranlara taşınıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılmış olduğu program ekranlarda yerini alıyor.

Ramazan Sevinci 2020 nerede çekiliyor?

TRT’nin iftar programı Ramazan Sevinci’nin yeni bölümü Süleymaniye Camii’nde çekilmiştir. İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Süleymaniye Camii, 1551-1557 yıllarında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Programın yeni bölüm fragmanında Eminönü ve Ortaköy gibi bölgeler ilk göze çarpan noktalar olmuştu.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 19:04
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