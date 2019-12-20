TRT Tutunamayanlar dizi konusu nedir?

TRT ekranlarının yeni ve iddialı yapımlarından birisi olacak olan Tutunamayanlar dizisi hakkında merak edilenler gün geçtikçe artıyor. Farklı bir türde olacak olan komedi yapımı 2020 yılının en dikkat çekici dizilerinden birisi olacak gibi duruyor. Dizinin bölümlerinin en fazla 60 dakika olacak olması da dizinin gerçekten farklı olduğunu ortaya koyuyor. Komedi türünde en son yapılan yapım olan Jet Sosyete televizyon ekranlarında çok fazla kalamamıştı. Daha ilk sezonu bitmeden kanal değişikliği yaşayan Jet Sosyete dizisi daha sonra da intenet platformlarından birisine geçerek yayın hayatına intenet üzerinden devam etmişti. TRT 1 yönetiminde çekilecek olan dizinin yapımcılığını İstanbul Medya Akademisine tam yetki verilmiş durumda. Bu sebepten dolayı Tutunamayanlar dizisinin uzunca bir süre final yapma korkusu olmayacak.

Tutunamayanlar dizisi konusu nedir?

Tutunamayanlar dizisinde Eylem ve Tarık’ın aşkları ve yaptıkları işler komedi ile birlikte verilecek. Tarık 30 yaşına gelmiş ama hayatında hiç sorumluluk almamış olan vurdumduymaz bir gençtir. Yaşadığı mahallede son derece mutlu olan Tarık bu zaman hiçbir işte çalışmamıştır. Ancak çevresinde ki insanların baskıları sonrasında iş görüşmesine gider. Hiç ümidi olmasa da görüşmek için içeri girer. İş görüşmesi için içeri girdiğinde kendisi gibi iş arayan Eylem ile tanışır. Eylem’e ilk görüşte aşık olan Tarık, Eylem’in hayat hikayesinden çok etkilenir.

Birkaç ay öncesine kadar zengin bir ailenin kızı olan Eylem, babası son işinde battığı için ailesinden hiçbir şey kalmamıştır. Şimdilerde ise Eylem’in tek amacı çok çalışarak eski günlerde ki rahatlığına tekrar ulaşmaktır.

Tarık iş görüşmesine kabul edilmemiştir. Aynı anda giren Eylem’de iş görüşmesinden üzülerek ayrılmıştır. Eylem’in yanına yaklaşan Tarık ona reddemeyeceği bir teklif sunar. Tarık Eylem’i kendi mahallesine götürür ve Eylem mahalleye gelir gelmez kitap kafede işe girer. Tarık bu süreçte Eylem’in dikkatini çekmek için çok uğraşsa da bir türlü bunu başaramaz. Eylem’i tek düşüncesi zengin olmaktır. Tarık biranda anlamıştır Eylem’i etkilemenin tek yolunun zengin olmak olduğunu.

Tarık bu amaç uğrunda mahallede ilham perisi olarak bilinen İlhan’ı bulur. İlhan ona kısa yoldan zengin olmayı vaad eder, ancak söylediklerini harfiyen yapmasını ister. Tarık Eylem’i ve Ziya hocayı ikna ederek İlhan’ın söylediği işleri yapmaya başlarlar.; ancak girdikleri işler onlar için pek iyi sonuçlanmaz. Tarık ve Eylem bu işte başarısızlık yaşasa da birlikte çok eğlenirler.

Tarık belki zengin olmayı başaramamıştır ancak Eylem’in saf ve temiz yüreğine girmeyi başarmış ve dikkati üzerine çekmiştir.