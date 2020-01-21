TRT Ya Ölüm Ya İstiklal dizisinde Atatürk’ü canlandıracak isim Birkan Sokullu oldu!

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Ya Ölüm Ya İstiklal dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu kadrosunun belirlenmeye başladığı bu dönem içerisinde Milli Mücadele’nin 100. Senesine ithafen ortaya konacak dizide Atatürk’ü canlandıracak olan oyuncunun kim olduğu da belli oldu. Ya Ölüm Ya İstiklal dizisinde Atatürk’ü Birkan Sokullu canlandıracak.

Dizide 16 Mart 1920 senesinde İtilaf Devlerinin İstanbul’u işgal etmeleri ve Meclis-i Mebusan’ı ortadan kaldırmaları ardından Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde oluşan Kuvay-ı Milliye’nin ve Ankara’da oluşturulacak olan ta bağımsız meclisin açılışı anlatılacak.

Dizinin ilk bölümü İstanbul’un işgal edilmesinin 100. Senesi olan 16 Mart 2020’de ekranlardaki yerini alacak. Dizi toplamda 6 bölüm olarak yayınlanacak ve son bölüm ise TBMM’nin açılışının 100. Senesi olan 23 Nisan haftasında ekranlarda olacak.

16 Mart 1920 ile 23 Nisan 1920 tarihleri arasında yaşanmış olan 6 haftanın aktarılacağı dizinin senaryosu Funda Çetin tarafından kaleme alındı. Kirli Kedi Yapım’ın ortaya koyduğu dizinin yönetmenliğini ise Yasin Uslu üstlendi.

Çekimleri 16 Ocak tarihinde başlayan dizinin oyuncu kadrosunda da pek çok tanıdık isim yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, İlker Kızmaz, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Alina Boz, Hilmicem İntepe, Rıza Kocaoğlu, Umut Karadağ, Ushan Çakır, Altan Erkekli, Mehmet Özgür, Serkan Ercan gibi önemli isimler bulunuyor.