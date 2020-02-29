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TRT1 Şampiyon dizisi 1 Mart Pazar akşamı yeni bölüm yayınlanacak mı?

Son dönemde gelen şehit haberleri sonrasında birçok kanal yayın akışında değişiklik yaptı. TRT 1 Şampiyon dizisi 1 Mart Pazar akşamı yeni bölüm yayınlanacak mı merak edilmeye başlandı. Ayrıntılar haberimizde.

29 Şubat 2020 Cumartesi 17:35
TRT1 Şampiyon dizisi 1 Mart Pazar akşamı yeni bölüm yayınlanacak mı?

TRT 1 kanalı gelen şehit haberleri sonrasında 29 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak olan dizisinin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı. Ancak Pazar akşamları ekrana gelen Şampiyon dizisi 1 Mart saat 20.00’de yayınlanacak.

Şampiyon 22.bölüm fragmanı:

Şampiyon son bölümde neler oldu?

Suna, Fırat’a her ne şartta olursa olsun boksu bırakması gerektiğini söyler. Sağlık problemi oldukça ciddidir ve boks yapmasına engel teşkil edecek durumdadır artık. Fırat ise maçtan çekilmeyeceğini söyleyecek ve Steiger ile yapacağı maçı iptal etmeyecektir. Suna, Zafer ve Yaman’a bu durumu aktaracak ve Fırat’la konuşup onu maçın iptali konusunda ikna etmelerini isteyecektir. Fakat onlarda Fırat’ı maçtan çekilme konusunda ikna edemeyecektir.

Kerem cephesinde ise geri planda kalmış olmanın öfkesi vardır. Hastanede Nesli ve Zafer arasında konuşulanları duymuş olmasının da etkisiyle günden güne Fırat’a karşı bilenecek hatta işi bir adım öteye götürerek karşısına dikilecektir.

Elif ve Tansel’in gündemi ise her zaman olduğu gibi Derviş’ten kalan kasadır. Nihayet kasa açılır ve içinde ne olduğuna dair kafalarındaki sır perdesi aralanır. Kasayı açmak konusunda Elif’i ikna eden Tansel’in keyfine diyecek yoktur. Çünkü bir taraftan Kafkas’ın rahatsızlığı, bir taraftan ise ona günbegün cephe alan Kerem’in tutumu ortadadır.

Suna, Fırat’ı vazgeçirmek konusunda son kozunu oynar ve onu kaybetmemek uğruna en etkili silahını kullanır. Suna’nın bu son hamlesi oldukça güçlü olacaktır. Ancak Fırat, Selvi ve Zafer’i evlendirmek, oğluna güzel bir gelecek kurmak ve Şahin’in ameliyatını gerçekleştirmek uğruna Steiger maçına çıkmayı kafasına koymuştur

Son Güncelleme: 29.02.2020 17:35
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