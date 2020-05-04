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TRT1 Uzaktan Erişim yarışması Whatsapp başvuru ve iletişim numarası

TRT1 ekranlarından yayınlanan ve kısa bir süre içerisinde milyonlarca vatandaşımızın dikkatini çeken Uzaktan Erişim yarışmasına nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. İşte TRT1 Uzaktan Erişim yarışması WhatsApp başvuru hattı…

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:23
TRT1 Uzaktan Erişim yarışması Whatsapp başvuru ve iletişim numarası

Çocukları yakından ilgilendiren Uzaktan Erişim yarışması TRT1 ekranlarından yayınlanmaya başladı. Vatandaşlarımız TRT1 Uzaktan Erişim nasıl başvurulur? TRT1 Uzaktan Erişim hangi gün ve saat yayınlanıyor? TRT1 ekranlarından yayınlanan ve kısa bir süre içerisinde milyonlarca vatandaşımızın dikkatini çeken Uzaktan Erişim yarışmasına nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. İşte TRT1 Uzaktan Erişim yarışması WhatsApp başvuru hattı…

Uzaktan Erişim Yarışması

Koronavirüs salgınından dolayı birçok kanal yayın akışını değiştirirken TRT ekranları da değişti. ‘’Ev Hayat Dolu’’ sloganıyla ekranlarını değiştiren TRT1, birbirinden eğlenceli programlarla vatandaşlarımızı evlerinde neşelendirmeye devam ediyor. Uzaktan Erişim programı da karantina günlerinde en çok izlenen programlardan biri olmayı başardı. Milyonlarca vatandaşımızın dikkatini çeken Uzaktan Erişim yarışmasına nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. İşte TRT1 Uzaktan Erişim yarışması WhatsApp başvuru hattı…

Tozkoparan dizisinin sevilen çocuk oyuncularının eğlenceli oyunlarla yarıştığı Uzaktan Erişim programı, bilgisayar ortamında eğlenceli oyunlarla hem eğlenen hem de öğrenen çocuklarla yapılmaktadır.

Sunucu Seda Çavdar Kimdir?

Uzaktan Erişim çocuk yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Seda Çavdar, 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur. Tiyatro ve dizi oyuncusu olan Çavdar, TRT 1 ekranlarından yayınlanan Tozkoparan dizisiyle yıldızını parlattı.

Yarışma 5 Aşamadan Oluşuyor

Toplamda beş adımdan oluşan Uzaktan Erişim yarışması, birbirinden heyecanlı ve eğlenceli Soru Maratonu, Boşluk Doldurmaca, Görsel/İşitsel Sorular, Çoktan Seçmeli ve Meydan Oku aşamalarından oluşmaktadır.

Yarışmaya katılan çocuklar ve ekranları başında izleyen çocuklar, bu yarışma ile hem eğlenecek hem de öğrenecek. Yarışmada ayrıca ‘’Bugün evde günümü nasıl geçirdim?’’ bölümü de vardır. Bu bölümde çocukların evde neler yaptıklarına dair hikayeler anlatılmaktadır.

Uzaktan Erişim yarışması hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında saat 15:45’ta yayınlanmaktadır. Yarışmaya başvuru yapmak isterseniz 0552 589 70 34 numaralı WhatsApp hattına mesaj atabilirsiniz ya da TRT sosyal medya hesaplarından irtibat kurabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 12:23
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