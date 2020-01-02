Tutunamayanlar dizisi 1. bölüm ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz senelerde 7 Numara ve Leyla ile Mecnun gibi absürt komedi yapımlarını ekranlara taşıyan TRT 1, yepyeni komedi dizisi Tutunamayanlar’ı ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrolünü üstlendiği Tutunamayanlar 7 Ocak Salı saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

Tutunamayanlar dizisi konusu ne?

İlginç hikayesi ve tecrübeli oyuncularıyla ekranlara gelmeye hazırlanan Tutunamayanlar’ın ilk tanıtımı yayınlandı. Kısa sürede büyük bir ilgi toplamayı başaran Tutunamayanlar dizisinde Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak ve Bora Akkaş gibi isimler de rol alıyor.

Hayatı boyunca hiç çalışmayan ve çalışma niyetlisi olmayan Tarık, bir iş görüşmesinde babasının işleri kötüye gittikten sonra her şeyini kaybeden İrem’e aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem ise Tarık’ın daveti üzerine mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlayacaktır. İrem’i etkilemenin yolunu iş kurmaktan geçtiğini düşünen Tarık, tutucu ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan ile karşılaşır. İlhan Perisi’nin verdiği fikirlerle şuana kadar daima başarısız olacak birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılırlar.