Tutunamayanlar dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Dizi çekimleri başladı!

Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu ve Zafer Alagöz’ü başrolde buluşturan Tutunamayanlar dizisi izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. İstanbul’da iki bölümünün çekildiği bilinen dizinin yayın tarihi ve saatine ilişkin henüz bilgi gelmedi.

Doğu Demirkol kimdir?

Yönetmenliğini Osman Nail Doğan ve Murat Zaloğlu’nun üstlendiği Tutunamayanlar’ı Mustafa Karataş kaleme alıyor.

6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya gelen Doğu Demirkol, Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun olmuştur. Yetenek Sizsiniz Türkiye’de ilk turu geçen Demirkol, Güldür Güldür Show’da sergilediği performanslarla da kitleleri arkasına almıştır. Ölümlü Dünya filminde Zafer karakterine hayat vererek sinema sektörüne giriş yapan Demirkol daha sonra Ahlat Ağacı filminin başrolünü üstlendiği Sinan karakteriyle beğeni toplamıştır.