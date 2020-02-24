Tutunamayanlar dizisine Arda Kural ve Bora Cengiz takviyesi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve absürt komedi türünde izleyicilerin beğenisine sunulan Tutunamayanlar dizisine yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Son olarak Arda Kural ile Bora Cengiz’in diziye katıldıkları açıklandı.

Başrol oyuncularına bakıldığında Ece Çeşmioğlu, Doğu Demirkol, Şinasi Yurtsever, Zafer Algöz ve Asuman Dabak gibi önemli isimlerin yer aldığı Tutunamayanlar dizisi her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Son olarak Arda Kural ve Bora Cengiz’in de diziye katıldıklarının açıklanmasıyla izleyiciler bu oyuncuların hangi karakterler ile görüleceklerini araştırmaya başladılar.

Elde edilen bilgilere göre Arda Kural Tutunamayanlar dizisine Küçük Prens rolü ile dahil olacak. TV100’de yaptığı açıklamalarında 10 senedir dizi setlerinde yer almadığını ve kariyerinde yaşadığı düşüşü kendi isteğiyle ortaya koyduğunu dile getiren Kural ayrıca şu ifadelere yer verdi.

“Küçük Prens olarak yer alıyorum tutunamayanlar dizisinde. Ben de tutunamayanlardan birisi olarak bunu sürekli söylüyorum, espri yapıyorum. Hayata dair anlamları olan bir karakter. Küçük Prens’i bilenler bilir”

Bora Cengiz de Dahil Oldu

Tutunamayanlar dizisine dahil olan bir diğer isim ise Bora Cengiz oldu. İlk defa Peri Masalı dizisi ile kamera karşısına geçen başarılı oyuncu sonrasında Kavak Yelleri, Türkan, Sana Bir Sır Vereceğim, Yedi Güzel Adam, Bebek İşi, Çilek Kokusu, Bodrum Masalı, Servet yapımlarında da yer aldı.

Tutunamayanlar dizisi yeni oyuncuları ile beraber Salı akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicilerini bekliyor!