betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497

Tutunamayanlar Keloğlan kimdir? Gerçek adı nedir? Atakan Özyurt hakkında bilgiler

Absürt komedi türü ile ekranlara gelen ve çok sevilen diziye Keloğlan katılacak haberi sonrasında dizi hayranları internetten araştırmalarına hız verdi. Tutunamayanlar'da Keloğlan rolünü kim oynuyor? Atakan Özyurt kimdir? soruları en fazla araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte Atakan Özyurt hakkında merak edilenler.

15 Şubat 2020 Cumartesi 17:34
Tutunamayanlar Keloğlan kimdir? Gerçek adı nedir? Atakan Özyurt hakkında bilgiler

Vizyona girdikten sonra Leyla İle Mecnun tarzı absürt komedi yapan Tutunamayanlar dizisi kısa sürede reytinglerini arttırarak adından sıkça söz ettirmeye başladı. Son zamanlarda kemikleşen hayran kitlesinin merak ettiği konu ise diziye yeni katılacak Keloğlan karakterinin kim olacağı.

TRT1’in Salı akşamlarının yüksek reytingli dizisi Tutunamayanlar’ın yeni oyuncusu sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Atakan Özyurt oldu. Özyurt dizide Keloğlan rolünü üstelenecek.

Tarık, İlham perisi İlhan ve Lütfü’nün yanına son olarak Keloğlan katılıyor. Kafeye yeni taşınan Keloğlan ilerleyen dönemde kafede çalışan Eylem’e aşık oluyor.

Atakan Özyurt, 1993 yılında Ordu’da doğmuştur. Eğitimini Arel Üniversitesi Tıbbi Labaratuar Bölümü’nde tamamlamıştır. Çektiği videolar ile tanınan Özyurt daha sonrasında Fatih Yasin ile tanıştı ve ikili birlikte çektikleri vine ile fenomen olma yolunda ilk adımı atmışlardır. Daha sonra Bilal Hancı ile tanışarak sosyal medyada paylaştıkları videolar sonrasında Youtube’da Kafalar kanalını açarak çok sevilen fenomenler arasında yer almışlardır.

Son Güncelleme: 15.02.2020 17:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Best FM'den ayrılan Ceyhun Yılmaz'ın yeni adresi Kafa Radyo oldu!
Best FM'den ayrılan Ceyhun Yılmaz'ın yeni adresi Kafa Radyo oldu!
Tuvana Türkay Ağır Romantik filmi hakkında konuştu!
Tuvana Türkay Ağır Romantik filmi hakkında konuştu!
Robert Pattinson, ilk kez Batman kostümüyle görücüye çıktı
Robert Pattinson, ilk kez Batman kostümüyle görücüye çıktı
Gel Dese Aşk dizisi 1. fragman yayınlandı
Gel Dese Aşk dizisi 1. fragman yayınlandı
Survivor Panorma programı ne zaman başlayacak?
Survivor Panorma programı ne zaman başlayacak?
Hizmetçiler dizisi oyuncu karakterleri ve dizi konusu
Hizmetçiler dizisi oyuncu karakterleri ve dizi konusu

Popüler Haberler

TV8 Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmenin tabiri ve anlamı
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik neden ağladı?
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 241 sağlık personeli alınacak! Personel kadroları ve alım şartları nelerdir?
Eser Yenenler Show Neden yok, neden yayınlanmadı? EYS neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Öğretmen dizisinin fragmanı oyuncu kadrosu ve konusu
O Ses Türkiye'de birinci olan ne kazandı? O Ses Türkiye Şampiyonu büyük ödül olarak ne aldı?
Rüyada kuzu görmek ne demektir? Rüyada kuzu görmenin anlamı ve tabiri
Gelinim Mutfakta Best Of yarışmacıları kimler olacak? Kanal D Gelinim Mutfakta Best Of yarışmasında yarışacak isimler
Survivor 1. Bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Evrim neden ağlıyor?
Enpara Spotify, Netflix, Youtube aboneliklerinde P indirim ve iade kampanyası
Kuzey Yıldızı Tülin kimdir? Gerçek adı nedir? Burcu Binici hakkında bilgiler
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
Rüyada karınca görmek ne demektir? Rüyada karınca görmenin tabiri ve anlamı
TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? Toki dar gelirliye sosyal konut kura çekiliş tarihleri
İş mülakatı için görüşmeye giderken sık yapılan hatalar nelerdir? İş mülakatları için öneriler
Fox TV Öğretmen dizisinin 1. tanıtım fragmanı yayınlandı!
2020 ALES Sonbahar sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ALES Sonbahar sınav tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.