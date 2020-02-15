Tutunamayanlar Keloğlan kimdir? Gerçek adı nedir? Atakan Özyurt hakkında bilgiler

Vizyona girdikten sonra Leyla İle Mecnun tarzı absürt komedi yapan Tutunamayanlar dizisi kısa sürede reytinglerini arttırarak adından sıkça söz ettirmeye başladı. Son zamanlarda kemikleşen hayran kitlesinin merak ettiği konu ise diziye yeni katılacak Keloğlan karakterinin kim olacağı.

TRT1’in Salı akşamlarının yüksek reytingli dizisi Tutunamayanlar’ın yeni oyuncusu sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Atakan Özyurt oldu. Özyurt dizide Keloğlan rolünü üstelenecek.

Tarık, İlham perisi İlhan ve Lütfü’nün yanına son olarak Keloğlan katılıyor. Kafeye yeni taşınan Keloğlan ilerleyen dönemde kafede çalışan Eylem’e aşık oluyor.

Atakan Özyurt, 1993 yılında Ordu’da doğmuştur. Eğitimini Arel Üniversitesi Tıbbi Labaratuar Bölümü’nde tamamlamıştır. Çektiği videolar ile tanınan Özyurt daha sonrasında Fatih Yasin ile tanıştı ve ikili birlikte çektikleri vine ile fenomen olma yolunda ilk adımı atmışlardır. Daha sonra Bilal Hancı ile tanışarak sosyal medyada paylaştıkları videolar sonrasında Youtube’da Kafalar kanalını açarak çok sevilen fenomenler arasında yer almışlardır.