Tuvana Türkay Ağır Romantik filmi hakkında konuştu!

Oyuncu kadrosunda pek çok ünlü ismin yer aldığı Ağır Romantik filminin galası geçtiğimiz gün yapıldı. Filmin galasında başarılı oyuncu Tuvana Türkay film ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Filmdeki karakterleri anlatan güzel oyuncu şu ifadelere yer verdi.

“ Aslı 30 yaşlarında idealist bir ailenin idealist olarak yetiştirilmiş kızı. Kafasında ilişki için belirlediği çizgiler çok keskin ama aşkla ilgili çok keskin konuşmalar yapılmaması lazım. Bu hepimizin hayatı için geçerli. Bu hayatta büyük konuşursan, sınanırsın. O yüzden Aslı'nın 'Asla' dediği bir insan çıkıyor karşısına… Aslı bütün kurallarını, yasaklarını karşısına alıyor. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım izleyenler de bunu hisseder.”

Ruhiyya Aliyeva’nın yapımcılığını üstlendiği, oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Tuvana Türkay, Altan Erkekli, Durul Bazan, Sermiyan Midyat, Servet Pandur ve Gazanfer Ündüz gibi önemli isimlerin yer aldığı Ağır Romantik filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi.

Film gösterimi ardından final sahnesinde Müslüm Gürses’in Seni Yazdım Kalbime şarkısını söyleyen Tuvana Türkay herkesin beğenisini kazandı. Filmin başrol oyuncularından Onur Tuna çok eğlenceli bir set geçirdiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

“Birlikte güzel sahnelerimiz olduğuna inanıyoruz. Montajdan sonra tabii ki biz de neler yaptığımızı merak ediyoruz. Kerem iki karakter. Adam bir hırsız çetesinin başı ve aşık olduktan sonra nasıl bir değişim yaşadığına şahit olacağız.”

Ayrıca Tuvana Türkay şu açıklamaları da yaptı;

“Biz bir şeyler yaptık ve gerisi seyirciye kalmış. 14 Şubat'ta herkesin içini ısıtacak, şimdiye kadar karşılaştıkları romantik komedilerden farklı bir iş çıktı ortaya. Ters köşe olan, arafta kalmış ilişkilere sahip insanlara yol açabilecek bir hikayeyle karşılaşacak insanlar.”

Ağır Romantik filmi 14 Şubat Cuma gününden itibaren sinema perdelerindeki yerini almış durumda!