Tv 360 hint dizisi Aladdin kaç bölüm sürecek?

TV 360 ekranlarında yayınlanan Hint dizisi Aladdin, 3 sezondur izleyicilerle buluşuyor. SAB TV isimli kanalda yayınlanan dizi 2018 yılından bu yana da ülkemizde yayınlanıyor. Dizinin orijinalinde toplamda 422 bölüm bulunmaktadır. Dizide Prenses Yasmine’ye aşık Aladdin’in lambayı bulmasıyla yaşadıkları anlatılmaktadır.
Dizinin oyuncu kadrosunda Siddharth Nigam, Avneet Kaur, Aamir Dalvi, Smita Bansal, Vikas Grover, Gulfam Khan, Badrul Islam, Raashul Tandon, Praneet Bhat, Debina Bonnerjee, Sonal Bhojwani, Krishang Bhanushali gibi isimler yer almaktadır.
Aladdin Dizisinin Konusu Nedir?
Sağlık haberlerinden Türkiye’deki tüm gelişmelere kadar merak ettiğin manşetler için hemen Haberport mobil uygulamasını indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ
Hiçbir haberden geri kalma! Merak ettiğin tüm gelişmeleri Google News uygulamasında Haberport’ta takip etmeye başla! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!