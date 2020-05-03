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Tv 360 hint dizisi Aladdin kaç bölüm sürecek?

Hint dizileri oldukça rağbet gören diziler arasında yer almaktadır. TV360 ekranlarında Aladdin dizisi de bunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki TV 360'da yayınlanan Hint dizisi Aladdin'in konusu nedir, dizi kaç bölüm sürecek? İşte detaylar..

03 Mayıs 2020 Pazar 00:55
Tv 360 hint dizisi Aladdin kaç bölüm sürecek?

TV 360 ekranlarında yayınlanan Hint dizisi Aladdin, 3 sezondur izleyicilerle buluşuyor. SAB TV isimli kanalda yayınlanan dizi 2018 yılından bu yana da ülkemizde yayınlanıyor. Dizinin orijinalinde toplamda 422 bölüm bulunmaktadır. Dizide Prenses Yasmine’ye aşık Aladdin’in lambayı bulmasıyla yaşadıkları anlatılmaktadır.

Dizinin oyuncu kadrosunda Siddharth Nigam, Avneet Kaur, Aamir Dalvi, Smita Bansal, Vikas Grover, Gulfam Khan, Badrul Islam, Raashul Tandon, Praneet Bhat, Debina Bonnerjee, Sonal Bhojwani, Krishang Bhanushali gibi isimler yer almaktadır.

Aladdin Dizisinin Konusu Nedir?

Aladdin, hırsızlık yapmak zorunda bırakılan bir gençtir. Amcası ve teyzesinin tehditleriyle hırsız olmak zorunda kalmıştır. Ancak Prenses Yasmine’ye aşık olan Aladdin hayatının yön değiştirmesi isteğindedir. Yasmine’nin yardımcısı Biddi ise Aladdin’in teyzesinin kiracısıdır. Aladdin teyzesi ve amcası tarafından mavi elması çalması için zorlandığı zaman Vezir ise Aladdin’den lambayı çalmasını istemektedir. Vezirin bu lambaya ulaştığında yapmak istediği kötü emeller bulunmaktadır.

 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 00:55
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