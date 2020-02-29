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TV8 29 Şubat Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı?

Survivor izleyicileri programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. TV8 29 Şubat Survivor var mı, bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı, Survivor 2020 Suriye’de askerlerimizin şehit olmasından dolayı bu akşam yayınlanmayacak.

29 Şubat 2020 Cumartesi 17:35
TV8 29 Şubat Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı?

Suriye İdlib’de 36 şehit vermemizden sonra pek çok kanal dizilerini ve programlarını erteledi. TV 8 de bu akşam yayınlanması beklenen Survivor’u yayın akışından kaldırdı. Survivor 2020 bugün ve ilerleyen günlerde de birkaç gün ekranlara gelmeyecek.

Survivor 2020 şu anda TV 8’in yayın akışında yer alıyor. Ancak kanallar yayınlarında anlık değişiklik yapabiliyor. Bundan dolay Survivor 29 Şubat akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

29 Şubat Cumartesi TV 8 Yayın Akışı

08:30

Çook Yaşa / Yeni Bölüm

Program

09:45

Oynat Bakalım

Program

10:00

Doğduğun Ev Kaderindir

Dizi

13:00

Hastanede Hayat / Yeni Bölüm

Program

14:00

Kızım

Dizi

20:00

Survivor 2020 / Yeni Bölüm

Yarışma

00:15

Survivor Ekstra / Canlı

Program

02:45

Komedi Türkiye

Program

04:00

8×8

Program

05:15

Bilginiz Olsun

Program

Son Güncelleme: 29.02.2020 17:35
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