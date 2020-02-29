TV8 29 Şubat Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı?

Suriye İdlib’de 36 şehit vermemizden sonra pek çok kanal dizilerini ve programlarını erteledi. TV 8 de bu akşam yayınlanması beklenen Survivor’u yayın akışından kaldırdı. Survivor 2020 bugün ve ilerleyen günlerde de birkaç gün ekranlara gelmeyecek.
Survivor 2020 şu anda TV 8’in yayın akışında yer alıyor. Ancak kanallar yayınlarında anlık değişiklik yapabiliyor. Bundan dolay Survivor 29 Şubat akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
29 Şubat Cumartesi TV 8 Yayın Akışı
08:30
Çook Yaşa / Yeni Bölüm
Program
09:45
Oynat Bakalım
Program
10:00
Doğduğun Ev Kaderindir
Dizi
13:00
Hastanede Hayat / Yeni Bölüm
Program
14:00
Dizi
20:00
Survivor 2020 / Yeni Bölüm
Yarışma
00:15
Survivor Ekstra / Canlı
Program
02:45
Komedi Türkiye
Program
04:00
8×8
Program
05:15
Bilginiz Olsun
Program