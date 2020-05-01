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Tv8 Masterchef başvuru formu nereden, nasıl yapılır?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması ''MasterChef başvuru formu nereden ve nasıl yapılır?'' sorularının yanıtını içeriğimizde derledik. İşte MasterChef Türkiye yarışma başvurusu ile ilgili merak ettikleriniz ve takip etmeniz gereken adımlar.

01 Mayıs 2020 Cuma 18:56
Tv8 Masterchef başvuru formu nereden, nasıl yapılır?

TV8 ekranlarında her yıl büyük bir ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye yarışmasının seçmeleri başladı. MasterChef Türkiye platformunda yer almak isteyen binlerce kişi ‘’MasterChef başvurusu nereden ve nasıl yapılır?’’ sorularının yanıtını araştırmaya başladılar. Fenomen yarışmanın yeni sezonu için geri sayım başladı ve binlerce aday yeni sezondaki yerlerini almak için sabırsızlanmaya başladılar.

MasterChef Türkiye yarışma başvurusu nasıl yapılır?

Coronavirüs nedeniyle bu yıl yalnızca videolu başvurular değerlendirmeye alınacak. Başvuru sahipleri, Yarışma Kayıt Formu’nda belirtilen bilgilerin doğruluğunu ve bundan doğacak zararlardan dolayı sorumluluğunu kabul etmektedir.

Başvuru sahipleri, Yarışma Kayıt Formu’nda bulunan bilgi, fotoğraf ve videoları kendi rızasıyla TV8 ve ACUN MEDYA ile paylaşmış olacaktır. TV8 ve ACUN MEDYA, paylaşılan fotoğraf ve videoları istediği zaman dilediği programda kullanabilme hakkına sahip olacak. Başvuru sahipleri, TV8 ve ACUN MEDYA ile paylaşılan fotoğraf ve videoların kullanımı halinde herhangi bir talepte bulunamayacaklar.

Başvuru sahipleri Yarışma Kayıt Formu’nu doldurduğu sırada kullandığı video ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik hakları, telif hakları ve diğer hakların ihlal edilmediğini onaylamış olacaktır. Yarışma Kayıt Formu’nda kullanılmış olan video ve fotoğrafların, 3. kişilerin kişilik hakkını ve diğer hakları ihlal etmesi durumunda başvuru sahibi zararları karşılamakla mükelleftir.

MasterChef Türkiye başvuruları http://www.tv8basvuru.com/basvuru/masterchef/1 adresinden yapılacaktır.

MasterChef Türkiye ne zaman yayınlanacak?

TV8 ekranlarının Survivor’dan sonra en ünlü yarışması MasterChef Türkiye bir defa daha ekranlara taşınıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüriliğinde MasterChef Türkiye yeniden izleyicilerle buluşacak.

Yarışmacılar mutfakta hünerlerini sergileyecek ve Türkiye’nin MasterChef’i olmak isteyen ve binlerce başvuru içerisinden sevilen isimler yemekleri değerlendirerek Türkiye’nin 2020 yılı MasterChef’ini belirleyecekler.

 

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Son Güncelleme: 01.05.2020 18:56
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