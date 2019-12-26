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TV8 sabah programları 8'de Bugün ve Gel Konuşalım neden yayınlanmadı?

TV8 kanalının sabah ki yayın akışında bugün bir değişiklik yapıldı. Her sabah saat 09.30'da yayına başlayan Gel Konuşalım programı bugün yayınlanmadı ve yerine 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi ekranlara konuldu. Peki, Gel Konuşalım bugün neden yayınlanmadı?

26 Aralık 2019 Perşembe 12:20
TV8 sabah programları 8'de Bugün ve Gel Konuşalım neden yayınlanmadı?

TV8 kanalının en çok seyredilen programlarından bir olan ve  Cengiz Semercioğlu, Seray Sever ile Eylem İpek Şafak'ın yer aldığı Gel Konuşalım programı bugün yayınlanmadı. İzleyiciler ise programın bugün neden yayınlanmadığı ile ilgili araştırmaya başladılar. 

Hafta içi her gün sabah saat 09.30'da yayına başlayan Gel Konuşalım programı yerine aynı saatlerde 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi yayınlanmaya başladı.

Dün gece TV8 kanalı çalışanlarının yılbaşı partisinde olması ve eğlencenin sabaha kadar devam etmesinden dolayı çalışanlar Acun Ilıcalı'dan, sabah yayınlarının tatil etmesi konusunda bulundukları ricayı kırmayan kanal patronu Ilıcalı sabah programlarının bugünlük yayına alınmaması konusunda talimat verdi.

Son Güncelleme: 26.12.2019 12:20
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