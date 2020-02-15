TV8 Survivor 2020 yarışmacıları tam kadro isimler ve takım yarışmacıları! Survivor 2020 ne zaman, hangi gün başlıyor?

Yarışmacıları belirlenen ve çok beklenen Survivor’un yeni sezonu çok yakında başlıyor. Geçen sezonunda kışın yayınlanan Survivor, bu sezonki bölümleri 16 Şubat’ta yayınlanacak. Survivor’un yarışmacı kadroları ve tüm merak edilenler haberimizin içeriğinde.
Survivor 2020 yarışmacıları tam kadro! Survivor ne zaman başlıyor?
Survivor’un yeni sezonu için nefesler tutuldu. Yeni sezonunda hangi yarışmacıların olduğu da belirlenmiş oldu. Şampiyonluk yolunda, hem fiziksel hem de psikolojik durumda savaş verecek olan Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrosundaki isimleri ve yarışma hakkındaki detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Survivor 2020 yarışmacı kadrosu.
Survivor ne zaman başlayacak?
TV 8 ekranlarından seyircileri ile buluşacak olan Survivor’un yeni sezonu 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
Survivor 2020 yarışmacı kadrosu
Survivor ünlüler takımı
Barış Murat Yağcı
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Uğur Pektaş
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Parviz Abdullayev
Aycan Yanaç
Elif Yıldırım Gören
Ersin Korkut
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Yasin Obuz
Cemal Can Cannseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Tayfun Erdoğan
Burak Yurdugör