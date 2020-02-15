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TV8 Survivor 2020 yarışmacıları tam kadro isimler ve takım yarışmacıları! Survivor 2020 ne zaman, hangi gün başlıyor?

Geçen sezon gibi bu sezon da ünlüler ve gönüllülerin mücadelesini ekranlara yansıtacak olan Survivor yeni sezona bomba gibi isimlerle geliyor. Birçok kişinin hayranı olduğu ve yeni sezonu için sabırsızlandığı Survivor hakkında internet üzerinden TV8 Survivor 2020 yarışmacıları tam kadro isimler ve takım yarışmacıları! 2020 ne zaman, hangi gün başlıyor? Sorularını araştırmaya başladı. İşte tüm bilinmeyenler ve ayrıntıları.

15 Şubat 2020 Cumartesi 17:03
TV8 Survivor 2020 yarışmacıları tam kadro isimler ve takım yarışmacıları! Survivor 2020 ne zaman, hangi gün başlıyor?

Yarışmacıları belirlenen ve çok beklenen Survivor’un yeni sezonu çok yakında başlıyor. Geçen sezonunda kışın yayınlanan Survivor, bu sezonki bölümleri 16 Şubat’ta yayınlanacak. Survivor’un yarışmacı kadroları ve tüm merak edilenler haberimizin içeriğinde.

Survivor 2020 yarışmacıları tam kadro! Survivor ne zaman başlıyor?

Survivor’un yeni sezonu için nefesler tutuldu. Yeni sezonunda hangi yarışmacıların olduğu da belirlenmiş oldu. Şampiyonluk yolunda, hem fiziksel hem de psikolojik durumda savaş verecek olan Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrosundaki isimleri ve yarışma hakkındaki detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Survivor 2020 yarışmacı kadrosu.

Survivor ne zaman başlayacak?

TV 8 ekranlarından seyircileri ile buluşacak olan Survivor’un yeni sezonu 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

Survivor 2020 yarışmacı kadrosu

Survivor ünlüler takımı

Barış Murat Yağcı

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Uğur Pektaş

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Parviz Abdullayev

Aycan Yanaç

Elif Yıldırım Gören

Tuğba Melis Türk

Ersin Korkut

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Cemal Can Cannseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Burak Yurdugör

 

Son Güncelleme: 15.02.2020 17:03
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