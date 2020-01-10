TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 11 Ocak Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!

Televizyon kanalları haftalık yayın akışlarını her Pazartesi günü kamuoyuna duyurmaktadır. İzleyiciler de hafta sonunda vaktini sevdiği yapımlarla geçirebilmek için kanalların yayın akışlarını araştırıyor. 11 Ocak Cumartesi yayın akışı içerisinde devam eden reklam anlaşmaları sebebiyle yapımların yeni bölümleri ekranlara gelmiyor fakat hafta sonu kuşağında da izleyiciler için yerli-yabancı filmler ve mevcut yapımların tekrar bölümleri ekranlara getiriliyor.

11 Ocak Cumartesi Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde bulunan programlar ortaya çıktı.

ATV Yayın Akışı 11 Ocak Cumartesi

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10.00 Jumanji: Vahşi Orman – Yabancı Sinema

12.15 Bir Zamanlar Çukurova

15.40 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Yarından Sonra – Yabancı Sinema

02.40 Aşk ve Mavi

Kanal D Yayın Akışı 11 Ocak Cumartesi

07.00 Akasya Durağı

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Son Moda

15.00 Yerli Dizi

16.30 Çarkıfelek

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Jurrasic World

22.30 Jurrasic World

00.45 Yerli Dizi

Star TV Yayın Akışı 11 Ocak Cumartesi

07:00 Sevgili Geçmiş

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

11.20 Yerli Dizi / Sinema

13.00 Yerli Dizi / Sinema

13:00 Yerli Dizi

15:50 Yerli Dizi

18:45 Star Ana Haber

20:00 Everest

00.20 Yerli Dizi / Sinema

FOX TV Yayın Akışı 11 Ocak Cumartesi

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Yaparsın Aşkım

15.30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Kadın

TV 8 Yayın Akışı 11 Ocak Cumartesi

07.00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir

13.15 MasterChef Türkiye / Yarı Fİnal

20.00 O Ses Türkiye Yeni Bölüm

00:15 Eser Yenenler Show

Show TV Yayın Akışı 11 Ocak Cumartesi

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Evrim Akın ile Ev Kuşu Tekrar

14.00 Beyoğlu Güzeli

16.15 Her Şey Mümkün

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 İntikam

21.45 Maksimum Tehlike

00.15 İntikam

TRT 1 Yayın Akışı 11 Ocak Cumartesi

05.05 Ömür Dediğin

05.35 Küçük Hanımefendi

07.05 Beni Böyle Sev

09.25 1’de Bugün

10.50 Tutunamayanlar

12.30 Benim Adım Melek

15.55 1’de Bugün

16.05 Vuslat

19:00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim

00.15 Zaman Makinesi