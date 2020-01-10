TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 11 Ocak Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!

Televizyon kanalları haftalık yayın akışlarını her Pazartesi günü kamuoyuna duyurmaktadır. İzleyiciler de hafta sonunda vaktini sevdiği yapımlarla geçirebilmek için kanalların yayın akışlarını araştırıyor. 11 Ocak Cumartesi yayın akışı içerisinde devam eden reklam anlaşmaları sebebiyle yapımların yeni bölümleri ekranlara gelmiyor fakat hafta sonu kuşağında da izleyiciler için yerli-yabancı filmler ve mevcut yapımların tekrar bölümleri ekranlara getiriliyor.
11 Ocak Cumartesi Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde bulunan programlar ortaya çıktı.
ATV Yayın Akışı 11 Ocak Cumartesi
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10.00 Jumanji: Vahşi Orman – Yabancı Sinema
12.15 Bir Zamanlar Çukurova
15.40 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Yarından Sonra – Yabancı Sinema
02.40 Aşk ve Mavi
Kanal D Yayın Akışı 11 Ocak Cumartesi
07.00 Akasya Durağı
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Son Moda
15.00 Yerli Dizi
16.30 Çarkıfelek
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Jurrasic World
22.30 Jurrasic World
00.45 Yerli Dizi
Star TV Yayın Akışı 11 Ocak Cumartesi
07:00 Sevgili Geçmiş
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
11.20 Yerli Dizi / Sinema
13.00 Yerli Dizi / Sinema
13:00 Yerli Dizi
15:50 Yerli Dizi
18:45 Star Ana Haber
20:00 Everest
00.20 Yerli Dizi / Sinema
FOX TV Yayın Akışı 11 Ocak Cumartesi
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
15.30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Kadın
TV 8 Yayın Akışı 11 Ocak Cumartesi
07.00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Doğduğun Ev Kaderindir
13.15 MasterChef Türkiye / Yarı Fİnal
20.00 O Ses Türkiye Yeni Bölüm
00:15 Eser Yenenler Show
Show TV Yayın Akışı 11 Ocak Cumartesi
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Evrim Akın ile Ev Kuşu Tekrar
14.00 Beyoğlu Güzeli
16.15 Her Şey Mümkün
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 İntikam
21.45 Maksimum Tehlike
00.15 İntikam
TRT 1 Yayın Akışı 11 Ocak Cumartesi
05.05 Ömür Dediğin
05.35 Küçük Hanımefendi
07.05 Beni Böyle Sev
09.25 1’de Bugün
10.50 Tutunamayanlar
12.30 Benim Adım Melek
15.55 1’de Bugün
16.05 Vuslat
19:00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim
00.15 Zaman Makinesi