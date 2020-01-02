TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 3 Ocak Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!

3 Ocak 2020 Cuma yayın akışı içerisinde izleyicilerin birbirinden çok sevdiği pek çok yapım ekranlara geliyor. Yeni yılla birlikte televizyon kanalları yayın akışlarında bulunan programları revize etmekte ve yeni yıl hedeflerini ortaya koyarak yepyeni anlaşmalarla izleyicilere yeni programlar sunmaktadır. Cuma günlerinin vazgeçilmezleri arasında bulunan Hercai, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ve Sevgili Geçmiş gibi yapımlar ekranlara taşınıyor.

3 Ocak 2020 Cuma Atv, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde bulunan programlar ve yayın saatleri ortaya çıktı.

ATV Yayın Akışı 3 Ocak Cuma

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Kuruluş Osman

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şansımı Seveyim – Yerli Sinema

21.55 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu

01.10 Son Durak

Kanal D Yayın Akışı 3 Ocak Cuma

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

12.30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar Tekrar

18:45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20:00 Tarzan Efsanesi

22.15 Hekimoğlu Tekrar

Star TV Yayın Akışı 3 Ocak Cuma

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Güvercin

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

23.15 Öfke – TV’de ilk

Fox TV Yayın Akışı 3 Ocak Cuma

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Komşular

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20:00 Türk İşi Dondurma

22.45 Hababam Sınıfı Askerde

TV 8 Yayın Akışı 3 Ocak Cuma

11.45 Doya Doya Moda

12.45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Yerli Sinema

00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

Show TV Yayın Akışı 3 Ocak Cuma

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş’la Canlı

12:30 Kuaförüm Sensin Yeni Bölüm

16:00 Yeni Gelin Tekrar

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00.15 11 Eylül

01.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

TRT 1 Yayın Akışı 3 Ocak Cuma

05.10 Benim Adım Melek

09.00 Baba Candır

11.35 1’de Bugün

11.45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15.05 1’de Bugün

15:15 İncir Ağacı

17.05 1’de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20.00 Payitaht Abdülhamid

23.00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

00.30 Şampiyon