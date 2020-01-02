TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 3 Ocak Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!

3 Ocak 2020 Cuma yayın akışı içerisinde izleyicilerin birbirinden çok sevdiği pek çok yapım ekranlara geliyor. Yeni yılla birlikte televizyon kanalları yayın akışlarında bulunan programları revize etmekte ve yeni yıl hedeflerini ortaya koyarak yepyeni anlaşmalarla izleyicilere yeni programlar sunmaktadır. Cuma günlerinin vazgeçilmezleri arasında bulunan Hercai, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ve Sevgili Geçmiş gibi yapımlar ekranlara taşınıyor.
3 Ocak 2020 Cuma Atv, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde bulunan programlar ve yayın saatleri ortaya çıktı.
ATV Yayın Akışı 3 Ocak Cuma
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şansımı Seveyim – Yerli Sinema
21.55 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu
01.10 Son Durak
Kanal D Yayın Akışı 3 Ocak Cuma
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
12.30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar Tekrar
18:45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20:00 Tarzan Efsanesi
22.15 Hekimoğlu Tekrar
Star TV Yayın Akışı 3 Ocak Cuma
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Güvercin
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
23.15 Öfke – TV’de ilk
Fox TV Yayın Akışı 3 Ocak Cuma
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20:00 Türk İşi Dondurma
22.45 Hababam Sınıfı Askerde
TV 8 Yayın Akışı 3 Ocak Cuma
11.45 Doya Doya Moda
12.45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Yerli Sinema
00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
Show TV Yayın Akışı 3 Ocak Cuma
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş’la Canlı
12:30 Kuaförüm Sensin Yeni Bölüm
16:00 Yeni Gelin Tekrar
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00.15 11 Eylül
01.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
TRT 1 Yayın Akışı 3 Ocak Cuma
05.10 Benim Adım Melek
09.00 Baba Candır
11.35 1’de Bugün
11.45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15.05 1’de Bugün
15:15 İncir Ağacı
17.05 1’de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20.00 Payitaht Abdülhamid
23.00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
00.30 Şampiyon