TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 4 Ocak Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!

İzleyiciler izlemekten büyük bir keyif aldıkları yapımlarla vakit geçirebilmek için 4 Ocak Cumartesi yayın akışı içerisinde bulunan programlar merak ediliyor. Hafta sonunda arkasına yaslanıp sevdiği programları izlemek isteyenler ekran başında O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Her Yerde Sen ve Benim Tatlı Yalanım gibi programları büyük bir ilgiyle takip ediyor.

4 Ocak Cumartesi Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde bulunan programlar ortaya çıktı.

ATV Yayın Akışı 4 Ocak Cumartesi

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10.00 Yerli Dizi

13.00 Yerli Dizi

16.00 Yerli Dizi

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

00.20 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde – Yabancı Sinema

02.50 Aşk ve Mavi

Kanal D Yayın Akışı 4 Ocak Cumartesi

07.00 Akasya Durağı

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Son Moda

15.00 Yerli Dizi

16.30 Çarkıfelek

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

22.45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

Star TV Yayın Akışı 4 Ocak Cumartesi

07:00 Sevgili Geçmiş

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

11.20 Yerli Dizi / Sinema

13.00 Yerli Dizi / Sinema

13:00 Yerli Dizi

15:50 Yerli Dizi

18:45 Star Ana Haber

20:00 Çocuk Tekrar

23.15 Benim Tatlı Yalanım

FOX TV Yayın Akışı 4 Ocak Cumartesi

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Yaparsın Aşkım

15.30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kafalar Karışık – TV’de İlk

22.15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk

TV 8 Yayın Akışı 4 Ocak Cumartesi

07.00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 MasterChef Türkiye

16.00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Program

00:15 Eser Yenenler Show

Show TV Yayın Akışı 4 Ocak Cumartesi

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Evrim Akın ile Ev Kuşu Tekrar

14.00 Kalbimin Efendisi

16.30 11 Eylül

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Ölümcül Uçuş

21.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

00.45 Ölümcül Uçuş

TRT 1 Yayın Akışı 4 Ocak Cumartesi

05.55 Ömür Dediğin

06.25 Küçük Hanımefendi

07.55 Beni Böyle Sev

10.10 1’de Bugün

10.20 Tozkoparan

12.40 Benim Adım Melek

16.00 Şampiyon

19:00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim

00.15 Benim Adım Melek