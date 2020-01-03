TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 4 Ocak Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!

İzleyiciler izlemekten büyük bir keyif aldıkları yapımlarla vakit geçirebilmek için 4 Ocak Cumartesi yayın akışı içerisinde bulunan programlar merak ediliyor. Hafta sonunda arkasına yaslanıp sevdiği programları izlemek isteyenler ekran başında O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Her Yerde Sen ve Benim Tatlı Yalanım gibi programları büyük bir ilgiyle takip ediyor.
4 Ocak Cumartesi Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde bulunan programlar ortaya çıktı.
ATV Yayın Akışı 4 Ocak Cumartesi
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10.00 Yerli Dizi
13.00 Yerli Dizi
16.00 Yerli Dizi
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
00.20 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde – Yabancı Sinema
02.50 Aşk ve Mavi
Kanal D Yayın Akışı 4 Ocak Cumartesi
07.00 Akasya Durağı
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Son Moda
15.00 Yerli Dizi
16.30 Çarkıfelek
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
22.45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
Star TV Yayın Akışı 4 Ocak Cumartesi
07:00 Sevgili Geçmiş
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
11.20 Yerli Dizi / Sinema
13.00 Yerli Dizi / Sinema
13:00 Yerli Dizi
15:50 Yerli Dizi
18:45 Star Ana Haber
20:00 Çocuk Tekrar
23.15 Benim Tatlı Yalanım
FOX TV Yayın Akışı 4 Ocak Cumartesi
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
15.30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kafalar Karışık – TV’de İlk
22.15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk
TV 8 Yayın Akışı 4 Ocak Cumartesi
07.00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 MasterChef Türkiye
16.00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Program
00:15 Eser Yenenler Show
Show TV Yayın Akışı 4 Ocak Cumartesi
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Evrim Akın ile Ev Kuşu Tekrar
14.00 Kalbimin Efendisi
16.30 11 Eylül
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Ölümcül Uçuş
21.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
00.45 Ölümcül Uçuş
TRT 1 Yayın Akışı 4 Ocak Cumartesi
05.55 Ömür Dediğin
06.25 Küçük Hanımefendi
07.55 Beni Böyle Sev
10.10 1’de Bugün
10.20 Tozkoparan
12.40 Benim Adım Melek
16.00 Şampiyon
19:00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim
00.15 Benim Adım Melek