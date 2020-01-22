Twitter'a erişim sorunu! Twitter'a giriş yapılamıyor. Twitter neden açılmıyor?

Twitter'a Giriş Yapılamıyor ve Twitter'dan Açıklama Gelmedi

Türkiye'de son günlerde çeşitli intenet mecralarına erişim ile ilgili yaşanan sorunlara bugün bir yenisi daha eklendi. Dün akşam saatlerinde Türk Telekom DNS'lerine yapılan siber saldırılar sebebiyle, ülke genelinde intenete erişim sorunu yaşanırken, bugün ise Türkiye'deki kullanıcıların Twitter'a erişim sağlayamaması gündem oldu. Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter'a erişim sağlanamaması binlerce kullanıcının dikkatini çekerken, birçok kişi Twitter neden açılmıyor sorusunu intenette aramaya başladı.

Twitter'a giriş yapamayan kullanıcılar çeşitli farklı kanallardan konuyu Twitter'da yaptıkları paylaşımlarla gündeme getirdiler. Henüz Twitter yönetiminden durum ile ilgili bir bilgi sağlanmazken, erişim aksaklığının yalnızca Türkiye'nin bazı illerinde meydana geldiği öğrenildi. An itibarıyla yaşanan erişim aksaklığı geçmiş durumda.