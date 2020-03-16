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Üç dizi koronavirüsü nedeniyle setlere ara verdi

Türkiye genelinde alınan koronavirüsü tedbirlerine TV'de yayınlanan 3 dizi de setlere ara vererek katıldı. Kalabalık çalışma ortamından dolayı risk oluşmasını engellemek adına meslek sendikaları yapımcılara konuyla ilgili bir talepte bulunmuştu.

16 Mart 2020 Pazartesi 23:23
Üç dizi koronavirüsü nedeniyle setlere ara verdi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsü salgını Türkiye'de de gün geçtikçe sayısı arttırmaya devam ederken ülke genelinde büyük ölçüde tedbirler alınmaya başlandı. Kalabalık çalışma ortamı nedeniyle yüksek risk olarak görülen dizi ve film sektörü çalışanları ise, setlere 2 hafta ara verilmesi yönünde taleplerini sunara harekete geçtiler.

FOX TV'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi 'Yasak Elma'nın başrol oyuncuları Eda Ece, Şevval Sam ile Doğduğun Ev Kaderindir projesinin başrol oyuncusu Demet Özdemir de bu harekete destek verdiler.

Meslek örgütleri ise gelen talepler doğrultusunda dizi ve film setlerine 2 hafta ara verilmesini belirttikleri bir açıklama yayınladılar ve konuyla ilgili herkesin uyacağı ortak bir karar alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiler. Yapılan görüşmenin ardından ise TV'de yayınlanan 3 dizinin çekimlerine tedbir amaçlı ara verildiği bildirildi.

On iki sendika ve derneğin ortak kararı doğrultusunda, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı "Geç kaldık' dememek için tüm yetkililere sektör bileşenleri olarak çağrımızdır" denildi.

Yapılan çağrının hemen ardından ise Limon Yapım 17 Mart'tan itibaren 'Savaşçı' ile 'Bir Annenin Gühanı' dizi çekimlerine ara verdiklerini açıkladı. Ayrıca Karga Seven Yapım da 'Hekimoğlu' dizisinin çekimlerine de çarşamba gününden itibaren ara verileceğini bildirdi.
 

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Yasak ElmaHekimoğluDiziSetKoronavirüs Tedbirleri
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